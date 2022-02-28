В микрорайоне Альгешево открылся детский сад «Краски детства»

Автор: Дарья СергееваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Дошкольное учреждение расположено на улице Розы Люксембург и рассчитано на 160 мест. В новом двухэтажном здании разместятся восемь групп, бассейн, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок, Лего-студия и кабинет дополнительного образования. На прилегающей территории расположена спортивная зона и восемь игровых площадок. Напомним, строительство садика началось еще в марте 2020 года. Стоимость работ составила около 158,5 млн рублей.

Опубликовано: 28 февраля 2022 г.


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