В микрорайоне Альгешево открылся детский сад «Краски детства»

Дошкольное учреждение расположено на улице Розы Люксембург и рассчитано на 160 мест. В новом двухэтажном здании разместятся восемь групп, бассейн, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, пищеблок, Лего-студия и кабинет дополнительного образования. На прилегающей территории расположена спортивная зона и восемь игровых площадок. Напомним, строительство садика началось еще в марте 2020 года. Стоимость работ составила около 158,5 млн рублей.