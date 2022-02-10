Устойчивость экономики и политический баланс. Пресс-конференция Главы Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Фото Максима Васильева

Двухчасовая пресс-конференция Олега Николаева нынче прошла в конференц-зале Национальной библиотеки. Половина журналистов, в основном районных СМИ, задавала вопросы в онлайн-режиме, остальные – в очном формате.

Предваряя общение, Глава отметил, что основные темы были озвучены в недавнем его Послании и отчете правительства Госсовету. На встрече же он готов ответить на вопросы, ответы на которые журналисты не получили в этих документах либо на те, что появились недавно.

Первой, как и ожидалось, стала тема Украины и Донбасса. Корреспондент ТАСС спросила о беженцах из Донбасса, которые пока не прибыли в республику. Действительно, их ждали еще в начале недели, всего — порядка 600 человек. Создан штаб, межведомственной комиссией определены места размещения, проработаны вопросы питания, организации учебы детей. Люди с пониманием восприняли беду беженцев, сказал Глава.

В русле злобы дня прозвучал и вопрос Правды ПФО о том, попадает ли Чувашия под санкции, и если да, то как будет им противостоять. Глава посоветовал «не паниковать перед санкциями». Надо подождать, чтобы оценить обстановку, как они могут коснуться региона, и эта работа уже начата. Что касается их влияния на экспорт и импорт Чувашии, то оно не сильно губительно, поскольку структура внешнеторгового оборота нацелена в основном на страны Азии и СНГ.

Газета «Советская Чувашия» высказала озабоченность нехваткой специалистов в муниципальных администрациях. Недавно сити-менеджеры Чебоксар и Новочебоксарска заявили об имеющихся вакансиях, да и в остальных они есть… Как будет решаться этот вопрос в контексте начавшейся муниципальной реформы? Дефицит кадров, действительно, присутствует, ответил Глава. Текучесть их в органах власти настораживает — до 40%, и связана она зачастую с тем, что иные специалисты просто не успевают вписаться в стремительно меняющиеся требования на фоне цифровизации.

Проблема решается, в частности, на основе проекта «Управленческая команда», позволяющему сформировать кадровый резерв. И, конечно, надо увеличивать зарплату, что должно происходить в ходе реорганизации местных органов в ходе муниципальной реформы. В ближайшее время будет создаваться кадровый костяк на уровне муниципалитетов, мотивированный работать на конкретных территориях.

 

В последние годы существенно выросла зарплата медицинских работников, что простимулировало конкурсы при поступлении на медицинские факультеты. Не планируется ли подобное в сфере образования, спросил также корреспондент «СЧ». Над этим правительство постоянно работает, заверил Глава. Но сама система оплаты труда педагогов требует коренной перестройки – с учетом того, что это еще и федеральная компетенция. «Я убежден, что в ближайшее время переформатирование системы оплаты труда педагогов состоится, и они почувствуют увеличение, как и медики», — сказал Глава. Это, в свою очередь, привлечет больше студентов в педагогические вузы.

Журналиста новочебоксарских «Граней» заботит высокая закредитованность жителей республики. Бояться этого не следует, успокоил Глава. Дилемма «копить или покупать» все чаще склонятся в сторону покупки в рассрочку, ибо накопить стало значительно трудней, а житейские проблемы решать надо.

Журналистов из районов республики интересовали, как водится, местные проблемы, в основном ЖКХ. В частности, цивильский долгострой очистных сооружений. Напомнили и о крупных проектах – создании агропарка в том же районе. Оно было анонсировано, но в последнее время тема, что называется, затухла. Глава сказал, что проблемы в этом проекте есть, но они решаемы, и крест на агропарке никто пока не ставит.

Журналист из Аликова обеспокоен тем, как бы перевод хозяев личных подворий в самозанятые не обернулся сокращением поголовья частных буренок, ведь субсидии на них уже не будут давать… Глава заверил, что в новом статусе частники будут иметь возможности для получения не одной, а множества других субсидий, и поголовье в результате только вырастет. Выделяются ли деньги на содержание дорог в сельских поселениях? Кто контролирует этот вопрос? Столкнемся ли мы в следующем году с этой же проблемой? Эти вопросы также беспокоят районщиков.

Одним вопросом участники конференции не ограничивались, в рекордсменах же оказался блогер, задавший пять вопросов на старте и еще три – под занавес. При этом деликатностью не отличался, зачастую перебивал Главу во время ответа. В частности, блогер почему-то решил, будто в Чувашии только одно действующее предприятие – Чебоксарская ГЭС. Да нет же, ответил Глава, кроме ГЭС, есть множество других крупных предприятий. Объединят ли когда–то Чебоксары и Новочебоксарск? Объединение городов – выбор жителей. Фактически они уже вместе. С точки зрения агломерации, объединены они или нет – разницы нет, считает Олег Николаев.

Не обошлось без политики. В республике сменились лидеры ряда парламентских партий, в том числе «Единой России». Не означает ли это, что Главе Чувашии придется в чем-то перестраиваться, так как он состоит в партии «Справедливая Россия», чтобы сохранить политический баланс? Тут все просто, сказал Глава, потому что членство в партии – не обязательство, а личный выбор. А как быть с тем, что лидер «Справедливой России» против муниципальной реформы, а Глава Чувашии – за? И тут нет загадок, сказал Николаев. У Сергея Миронова наверняка есть аргументы в масштабах всей страны, а у руководителя конкретного региона – свои в пользу реформы.

Любопытный вопрос задал редактор Правды ПФО Александр Белов: за последние два года в республике не прозвучало ни одного коррупционного скандала, тогда как в недавние годы они возникали достаточно регулярно. Неужели победили коррупцию? Об этом рапортовать рано, сказал Глава. Но в рамках централизации управления централизована и антикоррупционная работа. Вместо профильного отдела создано управление. На этой основе усилилось взаимодействие с правоохранительными органами, что, надо полагать, и дает хорошие результаты.

Опубликовано: 25 февраля 2022 г.


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