Между Домом народов России и Минкультуры Чувашии подписано соглашение о сотрудничестве

На благо дружбы народов

Руководитель Дома народов России Андрей Березин подписал с Министерством культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Соглашение о сотрудничестве. Вчера он встретился с руководителем ведомства Светланой Каликовой и обсудил вопросы сохранения, возрождения и развития национальных культур.

Сразу после прилета Андрей Николаевич отправился в Музей чувашской вышивки, где и состоялось подписание партнерского документа. Соглашение должно помочь сохранению, формированию и распространению культурных ценностей многонационального народа России. Будущее сотрудничество предполагает проведение совместных собраний, конференций, концертов, фестивалей и встреч соотечественников. В министерстве также считают, что это позволит наладить обмен опытом, результатами различных исследований и актуальной информацией. «Мы рассчитываем на тесное взаимодействие, так как в Чувашии проживает 128 национальностей, и мы заинтересованы в проведении совместных мероприятий», — отметила Светлана Каликова.

В ходе встречи министр культуры республики познакомила Андрея Березина с проектом «Вышитая карта России». Как уже писала «СЧ», проект, инициированный нашей республикой, был поддержан на федеральном уровне, и теперь в нем участвуют все регионы страны.

«Мне очень приятно находиться в Музее чувашской вышивки, узнать об очень интересном и важном проекте — «Вышитая карта России». И, конечно, мы, как подведомственное учреждение Федерального агентства по делам национальностей, этот проект будем поддерживать, всячески содействовать в его реализации и дальнейшей популяризации… Когда карта будет готова, мы постараемся всячески распространить эту информацию, повозить карту по регионам и в Москве представить на различных мероприятиях», — отметил руководитель Дома народов России.

В этот же день Андрей Березин посетил Дом дружбы народов и встретился с председателем Госсовета республики, председателем совета Ассамблеи народов Чувашии Леонидом Черкесовым. В ходе этой встречи также было подписано Соглашение о сотрудничестве.

«С Домом дружбы народов России сотрудничаем давно. Сейчас же планируем, что Дом дружбы народов России примет участие в наших республиканских мероприятиях. С Андреем Березиным уже договорились об участии в праздновании Дня республики. В частности, в фестивале народного творчества «Родники России», — рассказал Леонид Черкесов.