В Чувашии — самая низкая смертность среди младенцев

В Чувашской Республике второй год подряд отмечается самый низкий показатель младенческой смертности среди всех 85 субъектов Российской Федерации — 2,6 промилле. Такие же показатели еще только у Республики Калмыкия. На втором и третьем месте Брянская (2,8‰) и Сахалинская области (2,9‰) — об этом со ссылкой на Росстат сообщил вице-премьер правительства республики — министр здравоохранения Владимир Степанов.

Тем не менее работа в этой области продолжается. Серьезно расширить возможности оказания специализированной медицинской помощи в Чувашии должен новый лечебно-диагностический корпус Республиканской детской клинической больницы мощностью 100 коек с реконструкцией существующих корпусов. Проект нового корпуса планируется разработать в 2022 году. В нем будут предусмотрены отделение детской комбустиологии с палатами интенсивной терапии, отделения детской онкологии и гематологии в палатах, соответствующих современным требованиям эпидемиологической защиты в стерильных условиях, детской кардиологии, детской эндокринологии, боксов для нахождения детей с сопутствующими инфекционными заболеваниями, требующих изоляции.

Значительный вклад в снижение младенческой смертности от немедицинских причин вносит межведомственное взаимодействие отрасли здравоохранения, социальных работников, педагогов, правоохранительных органов и уполномоченного по правам ребенка, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

ВЛАДИМИР СТЕПАНОВ,

министр здравоохранения Чувашии: «Закрепить лидирующие позиции удалось в том числе благодаря своевременному финансированию отрасли, чуткому отношению, непосредственному участию и контролю со стороны Главы Чувашии Олега Николаева и регионального правительства. Также показатели достигнуты за счет внедрения современных технологий наблюдения за беременными, ведения родов, выхаживания глубоко недоношенных младенцев и внедрения высокотехнологичных методов лечения на базе Республиканской детской клинической больницы по разным профилям».

Юру научили дышать

Сегодня в Перинатальном центре Городской клинической больницы № 1 состоялась выписка малыша, который родился с весом 490 граммов на 22-й неделе беременности мамы.

По словам заместителя главного врача по педиатрической помощи Татьяны Поляковой, сохранить жизнь ребенку позволила оперативная и слаженная работа медиков на всех этапах оказания медицинской помощи. «Мы его научили дышать, самостоятельно питаться. При выхаживании были использованы такие высокие технологии, как искусственная вентиляция легких, сурфактатная терапия (терапия для развития легких), парентеральное питание через вену (когда питательные вещества вводятся в организм внутривенно — в обход желудочно-кишечного тракта», — сказала она.

Этап выхаживания в перинатальном центре длился 4 месяца и 3 дня. Маленький Юра выписан домой с весом 2467 граммов. Впереди — длительный период наблюдения и реабилитации, который малыш будет проходить по месту жительства. «Мы всей семьей благодарим медицинских работников Городской клинической больницы №?1, особенно врачей и медсестер перинатального центра. Все сработали четко и профессионально!» — приводит слова мамы малыша Алины Казариной пресс-служба Минздрава.