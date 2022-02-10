В Чувашии и Татарстане готовятся отметить 80-летие завершения строительства Казанского обвода

В конце января 1942 года, 80 лет назад, в поволжских республиках объявили о полном и досрочном завершении возведения Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. К годовщине этой даты в Чувашии и Татарстане проведут совместный марафон событий памяти участников той трудовой армии. На днях в Казани на рабочей встрече представителей Минкультуры обеих республик обсудили детали предстоящего мероприятия.

Как сообщают в Минкультуры Чувашии, делегацию из нашей республики возглавили заместитель министра культуры Чувашии Георгий Богуславский, директор Чувашской государственной филармонии Максим Матросов и директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова. Соседнюю республику представляли министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, первый заместитель министра культуры Юлия Адгамова и главы муниципалитетов районов Татарстана, на территориях которых строился Казанский обвод.

На встрече обсуждались вопросы межрегионального взаимодействия по увековечиванию памяти строителей Казанского обвода и Сурского оборонительного рубежа. Так, например, говорилось о возможности применения опыта Чувашии в этом вопросе в Татарстане. А результатом этой работы станет марафон культурных событий —в двух республиках пройдут выставки, концертные мероприятия и театральные постановки о тех событиях. Завершится марафон, по словам замминистра культуры Чувашии Георгия Богуславского, научно-практической конференцией в Институте международных отношений Казанского Приволжского федерального университета, и памятным концертом. На нем ветеранам вручат медали «Строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей».

ГЕОРГИЙ БОГУСЛАВСКИЙ,

заместитель министра культуры Чувашии: «Всегда приятно встречать единомышленников дела, за которое ты болеешь всем сердцем и душой. В строительстве Казанского обвода участвовали более 80 тысяч жителей Татарской АССР, и многие семьи помнят об их подвиге. Наша совместная задача — не дать этим событиям пройти бесследно и быть забытыми. Объединенные усилия двух республик позволят охватить максимальное количество представителей подрастающего поколения». ИРАДА АЮПОВА,

министр культуры Республики Татарстан: «Строительство Казанского обвода — важная страница истории Республики Татарстан и Чувашской Республики. В нашей республике на строительстве были сосредоточены десятки тысяч жителей. В основном это были женщины и дети. Сохранить их имена, отдать дань памяти ветеранам, строителям обвода — наша важнейшая задача. Мы постараемся достойно провести цикл мероприятий, посвященный 80-летию завершения строительства Казанского обвода. Очень радует, что две республики в этом году объединятся, подключатся муниципальные районы и вся республика».