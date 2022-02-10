Обменялись градом шайб

«Бенефис» Михаила Анисина и ответ принципиальных оппонентов

Чебоксарские «богатыри» в рамках второго этапа регулярного чемпионата первенства ВХЛ на родном льду в поволжском дерби скрестили клюшки с хоккеистами саратовского «Кристалла». В двух прошедших на днях матчах зрители на трибунах могли насладиться боевой игрой обеих команд и множеством красивых шайб.

Обе команды не понаслышке знали возможности друг друга — все-таки восемь раз уже встречались в официальных матчах в этом сезоне. Для чебоксарцев нынешние матчи были важны с турнирной точки зрения, поскольку «богатыри» участвуют в битве за плей-офф с командой «Красноярские рыси». У саратовцев свои задачи — они заочно борются с клубом «Челны» за вторую строчку в турнирной таблице первенства ВХЛ. Поэтому легкой прогулки никто никому не обещал — на деле так оно и вышло.

Любители хоккея в Чувашии могли посетить матчи на стадионе «Чебоксары-Арена» только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста. Если зрители пришли поддержать команды (на игре даже была болельщица «Кристалла»), то вот главный «рулевой» гостей Сергей Кровяков не мог управлять своей дружиной на тренерском мостике во время первого матча серии. Возможно, отсутствие наставника не повлияло на игру саратовцев, но подопечные Сергея Нуржанова ударно провели начало первой встречи. При слаженной поддержке трибун скандирующих: «Чебоксары, Чебоксары, Чебоксары!» — наши хоккеисты в стартовом периоде забросили две безответные шайбы.

Немалая роль в голах принадлежала самому звездному новобранцу «богатырей» Михаилу Анисину, который забил первый гол, реализовав выход один на один, и своей передачей отлично отрезал несколько игроков соперника при второй заброшенной шайбе. Ее автором стал Михаил Матвейков, нанесший бросок с «офиса Александра Овечкина» (позиция в левом полукруге вбрасывания, из которой легенда нашего хоккея Александр Овечкин забил большинство голов в своей карьере, — Прим. ред.).

После перерыва в первые десять минут второго периода подопечные Сергея Нуржанова еще трижды поразили ворота голкипера «Кристалла» Сергея Павлова. Шайбы на счету Егора Лебедева, Ивана Меркулова и Сергея Иванова. Исход встречи был практически предрешен и команды доигрывали первый матч. В третьем периоде клубы обменялись голами, а у «богатырей» жирную точку поставил все тот же Михаил Анисин. Итоговый счет — 6:1 в пользу «Чебоксар».

Казалось, что команда Сергея Нуржанова уже подобрала правильные ключики к игре саратовского «Кристалла» и второй матч будет похож на первый, но… Саратовцами во время повторной встречи руководил их главный тренер Сергей Кровяков. В этот вечер большинство шайб залетело уже в хозяйские ворота. Если на первый гол саратовцев у наших хоккеистов нашелся быстрый ответ в виде хлесткого броска Романа Голованова, то уже во втором и третьем отрезках матчей чебоксарцам не хватило сил на сопротивление. Как подопечные Сергея Нуржанова ни старались, но для победы этого не хватило. За «богатырей» еще смог отличиться Георгий Тукаев, а «Кристалл» по итогу забросил в наши ворота шесть шайб. Итоговый счет — 6:2 в пользу саратовцев.

«На первую игру были заряжены, было видно движение, а сейчас физически «подсели». Вчера эмоций много потратили, — подчеркнул Сергей Нуржанов на пресс-конференции после матча. — Вчера в одну сторону шайбы залетали. Сегодня в другую сторону полетело. Это хоккей. Тем он интересен и непредсказуем».