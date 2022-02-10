24 февраля. Республика в событиях и лицах

1871 — в г. Казани родился Константин Васильевич Волков, доктор медицинских наук, один из организаторов хирургической службы в Чувашии. Был знаком с Л.Н. Толстым, А.П. Чеховым, А.М. Горьким, А.И. Куприным, В.Г. Короленко. С 1911 года и до последних дней жизни служил врачом-хирургом в г. Ядрине. В 1913 году по его инициативе на средства купца и мецената З.М. Таланцева здесь была построена первая в Чувашском крае глазная и хирургическая лечебница, в которой он выполнил тысячи операций, внедрял новые методы лечения в области офтальмологии, травматологии. За большой вклад в развитие медицины в 1923 году ему было присвоено почетное звание «Герой Труда Чувашской автономной области». В 1928 году Ядринской лечебнице было присвоено имя К.В. Волкова. В 1937 году оклеветан, исключен из партии и из членов ЦИК республики. В Ядрине его имя носят районная больница и одна из улиц города.

1937 — чебоксарец Виктор Юрганов на личном первенстве СССР по лыжным гонкам одержал победу на дистанции 20 км среди юношей. Первым из спортсменов Чувашии стал чемпионом СССР.

С самого начала Великой Отечественной войны находился на фронте, был тяжело ранен в боях под Ленинградом, умер от ран в госпитале 9 сентября 1941 года. Похоронен на Пискаревском кладбище Ленинграда.

2004 — в Чебоксарах на улице Низами в Южном поселке открыли памятник азербайджанскому поэту-мыслителю Низами, завоевавшему мировую славу создателя нового направления в поэзии — эпического романтического жанра.