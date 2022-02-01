Оперштаб: Ситуация улучшается, но школьники остаются дома

Заседание Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Чувашской Республики в пятницу началось с оптимистичного заявления Главы республики Олега Николаева о том, что меры, принятые на прошлой неделе, дали результаты.

На предыдущем заседании было принято решение оставить школьников 5-8 классов на дистанционном обучении, чтобы снизить заболеваемость среди учащихся. В этот раз Олег Николаев предложил продлить дистанционный формат обучения для школьников средних классов: «Чтобы закрепить положительный результат, видится целесообразным продлить дистанционный формат обучения еще на неделю для школьников 5-8 классов в муниципалитетах, где он действовал ранее, в первую очередь в Чебоксарах».

Таким образом ученики начальных и выпускных классов, занимающиеся очно, будут учиться только в одну смену, для них будет проще организовывать горячее питание и перемены в разное время, чтобы они не пересекались.

Глава республики остановился на порядке получения QR-кодов теми, кто не вакцинировался и не имеет официального подтверждения, что болел ковидом-19 в случае, если у них есть антитела к коронавирусной инфекции. По его словам, в Чувашии будет работать 16 лабораторий по определению антител методом ИФА — так сокращенно называют иммуноферментный анализ.

Этот анализ всегда был платным, придется его оплачивать и сейчас. При этом Глава региона дал поручение следить за тем, чтобы лаборатории не повышали цены на услугу. Если анализ окажется положительным, то в течение двух-трех дней можно будет либо в личном кабинете, либо в МФЦ получить код на полгода. Пролонгироваться он не будет.

Доклад министра здравоохранения Владимира Степанова также свидетельствовал о том, что в республике ситуация изменилась к лучшему. Рост заболевших наблюдается, но он уже не такой высокий, как на прошлой неделе. Если накануне, в четверг, стало известно о 751 заболевший, то в день совещания уже 699.

Число выздоравливающих в стационарах стабилизировалось и уравновесилось с количеством вновь заболевших. Поэтому коечный фонд для лечения больных ковидом увеличивать не придется, хотя резерв для этого есть. Сейчас достаточно свободных коек, предназначенных для пациентов с коронавирусной инфекцией. С замечанием Главы республики о том, что снизилось количество проведенных тестов министр согласился, назвав причину: люди реже стали обращаться за тест-анализами. Тестирование групп населения, которые обязаны это делать, выполняется полностью.

Особое внимание, как отметил министр, уделяется детям. Среди школьников заболеваемость снизилась благодаря тому, что их удалось рассредоточить, отправив часть детей на дистанционное обучение. Если тенденция к сокращению заболеваемости сохранится, то детская городская клиническая больница вернется к плановому режиму работы.

Справка «СЧ» По данным специалистов Роспотребнадзора по Чувашии, заболеваемость коронавирусом среди детей за прошедшую неделю снизилась на 33,6%. В возрастной группе 7-14 лет – на 45%, среди подростков в возрасте 15-17 лет – на 40%, среди детей до года и дошкольников – на 10%.

Руководитель Роспотребнадзора по Чувашии Надежда Луговская уделила внимание не только ковиду, но и гриппу, который тоже опасен и дает серьезные осложнения. Она сообщила, что гриппующих пациентов в республике сегодня 163 человека. Это больные сезонным гриппом H3N2. Также озвучила данные по внебольничным пневмониям: 71% заболеваний вызван ковидом-19, но остальные – все-таки другими инфекциями.

Министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров доложил о том, что заболеваемость среди школьников и педагогов снизилась в четыре раза. Все 960 доз вакцины «Спутник М», поступившие в Чувашию, полностью использованы. Сотрудники школ вакцинированы на 93%, остальные имеют медотводы. Всего сейчас среди школьников и педагогов 175 заболевших.

Олег Николаев, закрывая совещание, поручил подготовить наглядную информацию для всех, кто готов сдать анализы на антитела и желает получить QR-код в личном кабинете на сайте Госулуг, а также в МФЦ. И попросил не забывать о людях, находящихся в зоне риска, а также при первой возможности вернуть лечебные учреждения к работе в «доковидном» режиме:

— По мере стабилизации ситуации необходимо оперативно запустить плановую медицинскую помощь, диспансеризацию и возврат коечного фонда. Нужно, чтобы люди получали должную полную медицинскую помощь в соответствии с регламентами федерального законодательства, а также внутренними документами Министерств здравоохранения Российской Федерации и Чувашской Республики.