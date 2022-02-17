Олег Николаев выступил перед Госсоветом с отчетом о работе Правительства

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
По итогам 2021 года Чувашия достигла 90% целевых показателей и 97% плановых результатов нацпроектов
Чувашия вышла на допандемийный уровень развития экономики
Туристический поток должен составить миллион человек в год
В республике улучшилось качество жизни
Нацпроект «Здравоохранение»: телемедицина, санавиация, новые больницы, проблемы с кадрами
Зарплата госслужащих будет напрямую зависеть от эффективности работы
В 2021 году в Чувашии построено 716 тысяч квадратных метров жилья
Олег Николаев: «Предстоит большая работа в сферах ЖКХ и транспорта»
Органы власти и население республики начали общаться быстро и напрямую

 

 

Запись трансляции доступна по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=LLd-uo9NBww


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