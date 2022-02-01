В 2021 году в Чувашии построено 716 тысяч квадратных метров жилья

Есть задел на будущее: построены 12 объектов под формирование площадок для комплексной застройки, ведется строительство и транспортной инфраструктуры территории микрорайонов «Новый город», «Солнечный», девятого микрорайона западного жилого района города Новочебоксарска и жилого комплекса «Южная звезда».

Последовательно в Чувашии решались проблемы дольщиков — объект за объектом.

Параллельно развивалась «городская среда». На финансирование четырех региональных проектов выделено полтора миллиарда рублей, что более чем в два раза выше уровня 2020 года.

Завершена разработка проектно-сметной документации на реконструкцию тепловых сетей в городах Шумерля и Козловка, выполняются работы по разработке проектов по модернизации систем теплоснабжения городов Алатырь и Шумерля, села Красные Четаи, произведена замена тепловых сетей города Новочебоксарска.

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