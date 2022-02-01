Туристический поток должен составить миллион человек в год

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Глава Чувашии рассказал о ходе реализации проектов по линии регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры». Ведется реконструкция трёх объектов обеспечивающей инфраструктуры: Чебоксарского залива и Красной площади в рамках создания кластера «Чувашия – сердце Волги» и Московской набережной.

Но остались не освоены 270 миллионов рублей федеральных средств. В текущем году их освоение продолжится. Все федеральные средства на сегодня подтверждены к дореализации. Здесь большие задачи стоят перед Агентством по развитию туризма и индустрии гостеприимства.

В ближайшей перспективе турпоток должен быть доведен до миллиона человек в год, ожидается освоение новых видов туризма и появление туристических маршрутов.

Опубликовано: 17 февраля 2022 г.


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