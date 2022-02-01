Олег Николаев: «Предстоит большая работа в сферах ЖКХ и транспорта»

В 2021 году Чувашская Республика была включена в перечень пилотных субъектов Российской Федерации по консолидации муниципальных объектов электросетевого хозяйства. За счет этого мы ожидаем повышения качества, надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, а за счет сокращения управленческих расходов и установления единого тарифа для республиканской территориальной сетевой организации – сдерживания роста тарифа.

В 2021 году продолжалось развитие дорожной инфраструктуры.

Выполнены работы на 625 дорожных объектах, отремонтировано свыше 460 километров и построено 8 километров дорог. В том числе, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 120 километров дорог, построены 10 километров линий электроосвещения.

При этом объем финансирования с начала года увеличился на 600 млн рублей. Кассовое освоение средств стало стопроцентным. С 2017 года объем всего дорожного фонда республики увеличился на миллиард рублей и составил почти 6 миллиардов рублей.

Чувашская Республика досрочно приступила к реализации программы ремонта мостов и путепроводов на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Приведены в нормативное состояние три искусственных сооружения, начаты работы дополнительно по трем мостам, которые планируется завершить в 2022–2023 годах.

О пассажироперевозках: предстоит проделать еще большой объём работы, который начнем сразу после получения документа транспортного планирования. Его разработка начата в прошлом году и завершится в первом полугодии этого года.

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