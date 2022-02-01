Нацпроект «Здравоохранение»: телемедицина, санавиация, новые больницы, проблемы с кадрами

Заметны результаты реализации нацпроекта «Здравоохранение». В 2 раза больше вылетов чем в 2020 году совершила санитарная авиация. Помощь оказана 109 пациентам «высокого риска» из районов республики.

Все ФАПы подключены к сети «Интернет», все медицинские организации – к телемедицинской сети. Как результат — десятки тысяч проведенных дистанционно консультаций.

В тоже время остро стоит кадровая проблема в медицине. Нашим больницам нужны 350 специалистов. В 2021 году удалось вернуть в Чувашию из иных регионов 64 медработников.

Впереди строительство Республиканской клинической больницы на 1 300 коек. В планах также – строительство лечебно-диагностического корпуса Республиканской детской клинической больницы и центра высокотехнологичной радионуклидной и лучевой медицины Республиканского клинического онкологического диспансера.

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