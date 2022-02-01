Чувашия вышла на допандемийный уровень развития экономики

Мы финансово окрепли, почти на миллиард рублей снизили государственный долг, завершили год в целом с профицитом.

За два года в Чувашии начали свою деятельность 985 субъектов предпринимательства, открыто более 50 новых производств и создано около шести тысяч рабочих мест. Соглашения об инвестициях заключены в 2021 году на сумму более 30 миллиардов рублей.

Инвестиционная деятельность является нашим постоянным приоритетом. Нами заключен первый в России специнвестконтракт (СПИК 2.0) по локализации производства тракторов малой и средней мощности.

Наши компании успешно претендуют на участие в инвестиционных и научно-изыскательских направлениях крупнейших российских корпораций – РЖД, Ростех, Росатом, Роскосмос, Россети.

Наша задача – поддерживать предприятия на всех стадиях развития – создания, функционирования и роста.

Не менее важно, а может, даже и в приоритете – внимание малому, среднему и микробизнесу, а также самозанятым.

Всего по итогам отчетного года насчитывается более 65 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих рабочими местами треть занятого населения республики, в том числе почти 22 тысячи самозанятых. Число последних увеличилось за год втрое. На три миллиарда рублей больше ими уплачено налогов, всего 24 миллиарда рублей.

В экстремальных условиях из-за процессов в экономике и климате работает агорокомплекс Чувашии.

По эффективности одного гектара Чувашия – на четвертом месте в ПФО и на 24-м по стране. Мы первые в округе по производству картофеля (четвертое место по России), вторые по производству молока (10 место по России), четвертые по мясу и по меду. Динамично развивается овощеводство закрытого грунта – в полтора раза увеличено производство томатов, на 20% — огурцов.

Растет экспорт переработанной сельхозпродукции (более 85 процентов), который занимает почти 15 процентов в общем объеме экспорта Чувашской Республики.

Торговля осуществляется с 41 страной мира. В 2021 году освоены новые рынки. Кондитерские изделия, шоколад, хлеб впервые попробовали в Италии, Турции, Швейцарии, Литве, Кувейте, Ираке, куриные лапки – в Китае. Начаты поставки органического льна в страны Европы.

Хотя республика и занимает первое место в ПФО по распаханности земель и шестое в России, мы продолжаем инвентаризацию земель сельхозназначения для выявления неучтенных по различным причинам участков и последующего ввода их в оборот.

#отчет о работе правительства