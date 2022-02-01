В республике улучшилось качество жизни

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По версии агентства «РИА рейтинг», Чувашия заняла 34 место в России и пятое по ПФО по качеству жизни, переместившись с 2019 года на 10 пунктов, а с 2020 года – на пять позиций. Есть много других рейтингов где Чувашия хороша.

Несомненно, фиксация позитивных результатов в методиках общефедеральных оценок деятельности регионов по различным направлениям деятельности для нас – вдохновение. А самое главное – понимание того, что нами выбран нужный вектор.

Больше стало возвращаться на малую родину ранее уехавших специалистов.

Наша общая цель — сделать Чувашию комфортной для жизни, работы и отдыха, в том числе и для тех, кто хотел бы связать свою судьбу с нашим регионом и готов переехать сюда на постоянное место жительства.

 

#отчет о работе правительства

Опубликовано: 17 февраля 2022 г.


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