Органы власти и население республики начали общаться быстро и напрямую

Интернет, социальные сети, цифровизация не только открывают новые возможности, но и позволяют сократить время доведения информации о проблемных вопросах населения до должностных лиц.

Чувашия активно работает над цифровизацией процессов: например, по цифровизации наше здравоохранение традиционно уже много лет находится в десятке лучших в России, теперь и отрасль физической культуры и спорта в 2021 году осуществила настоящий прорыв, переместившись с 67 места в России на первое.

#отчет о работе правительства