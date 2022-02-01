Органы власти и население республики начали общаться быстро и напрямую

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Интернет, социальные сети, цифровизация не только открывают новые возможности, но и позволяют сократить время доведения информации о проблемных вопросах населения до должностных лиц.

Чувашия активно работает над цифровизацией процессов: например, по цифровизации наше здравоохранение традиционно уже много лет находится в десятке лучших в России, теперь и отрасль физической культуры и спорта в 2021 году осуществила настоящий прорыв, переместившись с 67 места в России на первое.

 

 

#отчет о работе правительства

Опубликовано: 17 февраля 2022 г.


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