По итогам 2021 года Чувашия достигла 90% целевых показателей и 97% плановых результатов нацпроектов

Это новые объекты, детские сады, школы, больницы и многое другое. В тоже время, не в полном объеме исполнены 16 из 159 показателей и 8 из 233 результатов в рамках национальных проектов «Здравоохранение», «Демография», «Жильё и городская среда» и «Безопасные качественные дороги». Причина в издержках COVID-атаки и (цитата) «набившие оскомину проблемы, связанные с капитальным строительством – недобросовестность подрядных организаций, плохое качество проектной документации, низкие темпы работ и удорожание строительных материалов.»