За заслуги перед республикой и добросовестный труд

Указом Главы Чувашии от 10 февраля за многолетний добросовестный труд на благо Чувашской Республики награждены медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» Шпилевая Нина Ивановна — глава администрации Алатырского района; Почетной грамотой Чувашской Республики Ильина Лариса Владиславовна — руководитель отдела кадрового администрирования департамента по кадровым и социальным вопросам Управления федеральной почтовой связи Чувашской Республики АО «Почта России».

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный врач Чувашской Республики» Пуяндайкиной Галине Алексеевне — заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Больницы скорой медицинской помощи, Родионову Вениамину Викентьевичу — главному врачу Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины.

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Михайловой Алевтине Васильевне — художественному руководителю чувашского народного эстрадного ансамбля «Азамат», г. Чебоксары, Осиповой Людмиле Викторовне — преподавателю Чебоксарского музыкального училища (техникума) имени Ф.П. Павлова.

За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Афанасьевой Ларисе Анатольевне — мастеру участка цеха горячей переработки пластмасс АО «Чебоксарский электроаппаратный завод».

За заслуги в сфере обслуживания населения и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Васильеву Владимиру Валерьевичу — мастеру ООО «Маштехсервис», г. Чебоксары.

За заслуги в области строительства и многолетний добросовестный труд присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Чувашской Республики» Архипову Анатолию Геннадьевичу — каменщику в специализированной бригаде каменщиков ООО «Строительное управление — Инкост», г. Чебоксары, Пермякову Василию Викторовичу — руководителю производственной группы ООО «Специализированный застройщик «Отделфинстрой», г. Чебоксары.