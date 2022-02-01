Следственный комитет расследовал уголовное дело в отношении сотрудника «Химпрома»

СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки в отношении ведущего инженера ПАО «Химпром», обвиняемого в загрязнении атмосферы.

По версии следствия, с июля 2020-го по январь 2021 года обвиняемый, являясь начальником цеха № 70 по производству гранулированного гипохлорита кальция, пренебрег требованиями охраны окружающей среды, экологической и промышленной безопасности, нарушал правила выброса в атмосферу загрязняющих веществ и эксплуатации установок и сооружений. И все ради того, чтобы обеспечить рост объема производства готовой продукции и выполнить план, от которого зависит оплата его труда.

Для этого начальник организовал работу цеха со значительным нарушением технологического регламента. Он увеличил производственную нагрузку на определенной стадии и уменьшил затраты на техническое обслуживание, значительно завысив проектную производственную мощность цеха. А это привело к увеличению количества хлора, поступающего на нейтрализацию в газоочистные установки, которые не позволяли обеспечить надлежащую очистку такого объема газовоздушной смеси. Стали происходить выбросы в атмосферу вредных веществ, что повлекло загрязнение атмосферного воздуха в жилых зонах Новочебоксарска и близлежащих населенных пунктах и превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в указанных районах.

Причастность обвиняемого к инкриминируемому деянию подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, в том числе заключениями проведенных экологических и технической судебных экспертиз, показаниями специалистов и экспертов федерального медико-биологического агентства России, Росприроднадзора и других, а также иными материалами дела.

После утверждения прокурором обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.