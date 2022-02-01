18 февраля. Республика в событиях и лицах

1925 — в чувашском селе Аврали Мелекесского района Ульяновской области родился Виктор Иванович Ерменеев, командир 85-мм зенитного орудия, Герой Советского Союза. 20 июня 1944 года в боях под Выборгом отражал атаку немецкой авиации на колонну советских танков и автомашин с боеприпасами. Из всего расчета остался один, был ранен, но остался при орудии, продолжал вести огонь и сбил бомбардировщик. Его именем названы улица и школа в родном селе.

1972 — в японском городе Саппоро на XI зимней Олимпиаде советские лыжники в эстафетной гонке завоевали золотые медали. В их составе — чувашский спортсмен, уроженец с. Тугаево Комсомольского района, воспитанник ДЮСШ Канашского гороно Владимир Петрович Воронков. Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации.