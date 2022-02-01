Минсельхоз России одобрил заявку на развитие турбазы «Зеленая Долина» в Алатырском районе

Проект крестьянского (фермерского) хозяйства Юрия Аверьянова отобран для реализации в 2022 году в рамках нового вида государственной поддержки — гранта «Агротуризм». Такой вид помощи на развитие сельского туризма предусматривается с этого года по программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. В Минсельхозе Чувашии сообщили, что федеральный грант в размере порядка трех миллионов рублей будет направлен на создание сельского гостевого дома для организации досуга и отдыха жителей, детской и спортивной площадки.
Опубликовано: 11 февраля 2022 г.
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