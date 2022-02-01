О подвиге языком музыки

На Международном оперном фестивале имени М.Д. Михайлова, который пройдет нынешней осенью, состоится премьера оперы, посвященной строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Об этом Главе Чувашии Олегу Николаеву на встрече в Чувашской государственной филармонии сообщил народный артист России, профессор, заведующий кафедрой Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского, художественный руководитель Московской государственной филармонии Александр Чайковский.

В основу сюжетной линии оперы легли исторические факты, архивные материалы. Она будет исполняться на русском языке с отдельными партиями на чувашском языке. Прозвучат и чувашские фольклорные мелодии. По словам Чайковского, за работу над постановкой готов взяться также известный театральный художник из Санкт-Петербурга Вячеслав Окунев.

«Работа, которая была проделана в прошлом году и начале этого года, сложилась в замечательную партитуру. Фрагменты, которые мы сегодня прослушали в первом исполнении автора, вызывают глубинные вибрации души. Здесь есть переходы, есть судьбы, а самое главное — музыка основана на исторических фактах, на судьбе конкретных людей, которые жили в то время. Все это, несомненно, очень глубинно и очень трогательно раскрывает исторические страницы военных лет Чувашии», — приводит слова Олега Николаева пресс-служба Администрации Главы республики.

Напомним, идея создания оперы, посвященной строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, впервые прозвучала в апреле прошлого года. На реализацию проекта Чувашскому государственному театру оперы и балета по распоряжению Главы Чувашии выделено 5 млн рублей.

Сергей Григорьев