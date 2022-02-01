В день рождения легендарного начдива после реконструкции открылся музей В.И. Чапаева

В обновленном пространстве удалось сохранить лучшее: суровый дух времени и особенности уникального интерьера 70-х, обогатив при этом экспозицию современным музейным оборудованием и новыми интересными объектами. Утилитарность, лаконизм, информативность — такими словами можно описать один из первых музеев, который встречают на своем пути гости города.

— Мы все сегодня радуемся тому, что привычное нам с детства место обновилось, стало более современным, обогатилось экспозициями и стало более удобным. Герой сегодняшнего дня, Василий Иванович Чапаев, уроженец нашей республики, несомненно, является человеком выдающимся, человеком, который внес очень серьезный вклад в историю военного дела, и многие сыновья и дочери Чувашии, посвящая себя военному делу, несомненно, вдохновлялись его подвигом… Близок ему по духу и этот музей — он является примером объединения людей, многочисленных предприятий на основах наших народных традиций, таких как ниме (таким образом осуществлялось само его строительство), но еще и стал уникальным в своем роде, как в плане проектных и дизайнерских мыслей, так и в отношении любви людей, которые здесь работают, к своему делу и к человеку, во имя которого этот музей построили, — отметил Глава республики Олег Николаев. Подробности — в следующем номере.