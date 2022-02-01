Чувашские вышивальщицы вдохновили рукодельниц со всей страны

Вся Россия — в стежках на карте

Мастерицы во многих регионах России приступили к работе над «Вышитой картой России». Так называется огромное полотно, которое искусницы со всей страны создают вручную — в каждом из 85 российских регионов вышивают контуры своей республики или области с присущими им народными мотивами, чтобы потом, словно лоскутное одеяло, соединить в одну большую картину. В Год культурного наследия народов России такой общий труд особенно символичен. Ведь что еще, как не народное творчество, отражает богатство и многообразие населяющих нашу страну народов.

Идея вышить карту России, напомним, зародилась в Чувашии. Ее предложил Глава Чувашии Олег Николаев как продолжение масштабной работы по созданию вышитой карты Чувашии, которая в свою очередь вылилась из народной акции «Сурпан п?рле». Почти полгода в прошлом году кропотливо трудились над рукотворной картой вышивальщицы со всех районов и городов республики, специалисты Национального музея и фирмы художественных промыслов «Паха т?р?». И 26 ноября, в День чувашской вышивки, на праздничном мероприятии в театре оперы и балета явили миру результат — удивительное по красоте полотно с узнаваемыми очертаниями карты Чувашии в виде дубового листа.

Все фрагменты, а их 21, по количеству районов, умелицы вышили вручную. Карта получилась впечатляющей — размером 2,3 х 3 м, площадью более семи квадратных метров и весом свыше 10 кг. Свой «кусочек» каждая вышивальщица постаралась сделать особенным — отразить языком вышивки «изюминку» района или города, вложить в нее особый смысл… А когда подсчитали, сколько стежков сделали в общей сложности чувашские мастерицы, цифра поразила — более полутора миллионов! Сейчас работа заняла достойное место в Национальном музее.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры Чувашии: «Для работы над проектом в каждой области и республике нашей страны созданы творческие группы, которые занимаются разработкой эскиза и будут непосредственно вышивать свой фрагмент, привлечены лучшие мастера. Проект обещает быть интересным и ярким. Сроки у вышивальщиц достаточно сжатые: уже в марте мы ждем готовые фрагменты регионов, чтобы чувашские мастерицы приступили к сшиванию карты. Желаю успехов и вдохновения всем участницам Всероссийской акции!»

Тогда-то Глава Чувашии Олег Николаев и объявил, что дело наших мастериц продолжится, но уже в масштабах страны. Начинание республики поддержали в Федеральном агентстве по делам национальностей, а во всех российских регионах проект вызвал большой интерес. Не осталась равнодушной даже народная артистка России, художественный руководитель Московского государственного академического театра «Русская песня» Надежда Бабкина. Надежда Георгиевна стала послом проекта «Вышитая карта России» и в День России, 12 июня, на фестивале-марафоне «Песни России» в Чебоксарах вместе со своим ансамблем представит результат коллективного творчества мастериц со всей страны. Затем карта отправится в турне по всем федеральным округам и к 12 декабря этого года, ко Дню Конституции России, прибудет в Москву.

Ну а пока у вышивальщиц — большая работа. Как сообщили в Национальном музее Чувашии, который курирует проект, во все регионы отправили посылки из республики с заготовками для вышивки. В них — фанерные лекала с очертанием области или республики, два отреза канвы для вышивки и необходимые инструкции.

НАДЕЖДА БАБКИНА, народная артистка России: «Год культурного наследия России — это замечательная и уникальная возможность всем регионам нашей страны объединиться, проявить себя и продемонстрировать собственные национальные традиции. Так родился проект «Вышитая карта России». Его инициаторами выступили Глава Чувашии Олег Николаев и министр культуры Чувашии Светлана Каликова. В карте найдет отображение удивительное многообразие России, ее многонациональность и мощь. Ведь, несмотря на то что все мы разные, по-своему уникальные и необычные, культурно уже давно интегрированы друг в друга и потому едины, живя в огромной стране. Россия укреплена многовековым наследием и многонациональностью. Подтверждение этому — вышитая карта! Я очень рада, что 12 декабря 2022 года, в День Конституции, это уникальное полотно будет представлено в фойе театра «Русская песня» — единственного в России государственного академического театра, популяризирующего народную культуру».

Один отрез ткани предназначен для изображения традиционного орнамента в том или ином крае, а второй — для вышивки контуров своего региона. Сроки у рукодельниц — довольно сжатые. До 15 марта нужно вышить вручную свой фрагмент для будущей карты и отправить готовую работу в Чувашию, а к июню наши искусницы соединят все 85 «пазлов» в единое полотно размером 3,1 х 6,7 м.

Проект обещает быть интересным и ярким, уверена министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова. Ведь к работе над вышиванием карты регионов привлечены лучшие мастера в своем деле. Так, от Москвы и Московской области участвует авторский проект «Жизнь прекрасна!». Художники даже сняли фильм о том, как изучали историю русской вышивки и вышивку Московской губернии. Тульскую область представляют художник по вышивке, заведующая отделением декоративно-прикладного искусства Тульского областного колледжа культуры и искусства Светлана Ямалиева и художник по вышивке и художественной обработке ткани Галина Супрун. А Вологодчину — мастера студии «Вологодские росписи», среди которых заслуженный мастер народных художественных промыслов области Дина Теленкова.

Справка «СЧ» В истории новой России вышитой карты страны еще не было. Но 150 лет назад, в 1872 году, такую карту вручную вышили воспитанницы Московского училища ордена Святой Екатерины и поднесли в дар императору Александру II. Эта карта хранится в музее Московского Кремля.

Амурские мастерицы, как сообщает местное информ­агентство «Амур.инфо», вышьют на своем фрагменте карты размером 89 х 67 см главные достопримечательности области и традиционный эвенкийский узор. У вышивальщиц есть идея украсить работу космодромом Восточный, лотосом Комарова и символами российско-китайской ярмарки культуры и искусства. А в Белгородской области, как пишет БелПресса, вышивальщицы из 22 белгородских муниципалитетов вышьют карты своих территорий, которые потом соберут в карту области.

В Башкортостане к работе подключились известные мастерицы из двух народных клубов. Как рассказала «СЧ» заведующая отделом галереи народного искусства «Урал» Карима Кайдалова, в республике очень много художественных швов, но для карты России умелицы остановили свой выбор на вышивке в технике двойного тамбура. Этот шов распространен в южных районах Башкортостана. Эскиз разработала дизайнер и руководитель народного клуба «Надежда» Ольга Суткевич, а вышивать будет мастерица Зульфия Брайло. На башкирском фрагменте будет изображено древо жизни как символ единения более 150 национальностей, проживающих в этой республике и связанных незримыми нитями. А для отреза с образцом национальной вышивки выбрали цветочный орнамент в технике тамбур, характерной для северо-востока республики. Его, кстати, выполняют не иглой, а тамбурным крючком. Вышивает его известная башкирская мастерица Сайда Ахтямова из народного клуба «Тамбур».

В Башкортостане, к слову, когда получили присланные почтой отрезы белой канвы, немного растерялись — ведь белый фон несвойствен башкирской вышивке. «Наши рисунки темпераментные, с другими цветовыми отношениями. И фон у нас насыщенный. Для нас белый фон, да еще такой кипельно-белый, холодного оттенка, противопоказан. Да и тамбуром по канве шить тоже нонсенс», — заметила Карима Кайдалова. Но посоветовавшись с организаторами из Чувашии, нашли выход — чтобы характерный для башкирской вышивки черный фон не диссонировал с остальной картой, подобрали ткань сдержанно-зеленого цвета. Как оказалось, с подобными сложностями сталкиваются и некоторые другие регионы — ведь традиции вышивки у всех народов разные, но все они решаются.

«Общее дело — всегда интересно, — поделилась впечатлениями Карима Кайдалова. — Идея вышить карту России — замечательная. Любопытно посмотреть, как у нас в России вышивают. Это как с языками. Хоть мы и разговариваем на разных языках, но все друг друга понимаем».

ИРИНА МЕНЬШИКОВА, директор Чувашского национального музея: «Перед специалистами — художниками и вышивальщицами — стоит нелегкая задача. На одном полотне будут представлены все регионы России. Каждому нужно найти изюминку, то малое, что выделяет конкретную местность среди других, делает узнаваемой. Это непросто, ведь народы и этнические группы, живя вместе, постоянно испытывают взаимовлияние, заимствуют и делятся своим. Задача очень интересная и требует объединения усилий как мастеров, так и искусствоведов, музейных работников. Проект «Вышитая карта России» — это мощный стимул, толчок к изучению народного искусства, к исследованию своего, местного, наследия, его сохранению и возрождению».

Фото предоставлены министерством культуры Чувашии