Сегодня — День российской науки

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Уважаемые работники научной сферы Чувашской Республики!
Поздравляю вас с Днем российской науки!
Чувашия обладает богатым интеллектуальным потенциалом. Вы являетесь двигателями прогресса, благодаря вашим новаторским идеям, открытиям и достижениям развиваются новые технологии, жизнь человека становится легче и лучше.
Сегодня мы ставим задачу интеграции образования, науки и производства, от успешного решения которой во многом зависит прорывной рост экономики и благосостояния людей.
Для привлечения молодежи к научной и исследовательской деятельности в республике ежегодно проводятся сотни различных научных мероприятий. Стали традиционными конкурсы «Аспирант года», «Лучший молодой ученый», фестиваль молодых преподавателей вузов «Открытая лекция». В последние годы успешное развитие получило сотрудничество региона с Российским фондом фундаментальных исследований, Российской академией наук. Особое внимание уделяется поддержке молодых ученых и преподавателей. Развивается научная инфраструктура, создаются современные учебно-научно-производственные лаборатории.
Активное участие местных ведущих вузов в разработке проектов по созданию высокотехнологичных производств на предприятиях, широкое применение разработок исследовательских институтов в различных сферах жизнедеятельности — результат нашей совместной комплексной работы.
Убежден, что вместе мы можем обеспечить технологическое превосходство Чувашии, сделать регион развитым, сильным и процветающим.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии и новых открытий!

Глава Чувашской Республики Олег Николаев

Опубликовано: 8 февраля 2022 г.


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