Легенда чувашской журналистики

Еще одна горькая потеря в рядах ветеранского отряда «Советской Чувашии». Сегодня пришло известие, что не стало нашего доброго друга и дорогого, пожалуй, каждому сотруднику редакции человека — на 96-м году жизни скончался ПЕТР ГУРЬЕВИЧ КОЛЬЦОВ.

Журналист, фронтовик, легенда «Советской Чувашии»… Появление Петра Гурьевича Кольцова в стенах редакции — будь то День пожилых, на который ежегодно по давней традиции собираются аксакалы газеты, или просто, без повода — всегда было большим событием в коллективе. В пиджаке, увешанном медалями и орденами, всегда с широкой улыбкой и в хорошем настроении — Петра Гурьевича встречали, как родного и сам он, казалось, чувствовал себя в редакции, как дома. Несмотря на солидный возраст, он всегда был на связи с газетой, а если требовалась какая-то информация о работе редакции того времени, достаточно было одного звонка старшему коллеге — и вот уже воспоминаний на целый материал. Причем всегда удивляло, насколько хорошо Петр Гурьевич помнит все имена и даты! А теперь без него газета словно осиротела…

В «Советской Чувашии» Петр Гурьевич проработал без малого 30 лет — с 1958 по 1986 год. В редакцию он пришел по окончании факультета журналистики Уральского госуниверситета. За его плечами к тому времени были и годы войны, и военное училище пограничников, и почти 10 лет службы в армии.

Родился Петр Кольцов 23 июля 1926 года в деревне Полевые Пинеры Яльчикского района. На фронт попал 17-летним юношей в 1943 году, войну прошел связистом, был контужен, День Победы встретил в Восточной Пруссии. Именно на фронте и проявился его интерес к слову — во время войны он печатался в окружной газете.

Петра Гурьевича Кольцова по праву называют летописцем Новочебоксарска. Он был собственным корреспондентом «Советской Чувашии» в строящемся в 1960-1980-е годы новом городе республики. Первые жилые дома, строительство ГЭС, химкомбината, больниц и школ — не было ни одной масштабной стройки в молодом городе, где бы ни побывал корреспондент Кольцов. Он писал про дела и заботы Новочебоксарска и его первых жителей, да и Петра Гурьевича хорошо знали не только начальники, но и рабочие в трудовых бригадах. Подчас даже «наверху» признавали, что собкор «Советской Чувашии» владел информацией о происходящем на стройках лучше, чем некоторые должностные лица.

Активно сотрудничал Петр Кольцов и со всесоюзными газетами «Советская Россия», «Правда» и другими — как внештатный корреспондент передавал материалы о больших стройках в республике. «Рассказывать на страницах газеты о людях — о простых строителях, рабочих, бригадирах, благодаря труду которых город рос и расцветал, — вот что больше всего мне нравилось. Для меня было счастьем видеть, как заселяются первые дома, благоустраиваются улицы, люди обзаводятся семьями, появляются коляски с маленькими детьми», — рассказал как-то Петр Гурьевич.

Фронтовик, легенда чувашской журналистики Петр Гурьевич Кольцов награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «Георгий Жуков», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За взятие Кенигсберга». А его дело продолжили дочь и внучка, которые тоже стали журналистами.