В этом году в кружках и секциях по всей республике прибавится 766 мест

Распоряжение об утверждении комплекса мер по созданию новых мест дополнительного образования детей на 2022–2024 годы подписал Глава Чувашии Олег Николаев.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» в 2022 г. в 26 школах, домах детского творчества и технопарках будут открыты новые кружки и секции естественнонаучной, технической, спортивной, художественной и туристско-краеведческой направленности. Появятся они в Батыревском, Урмарском, Красноармейском, Козловском, Мариинско-Посадском, Ядринском, Канашском, Чебоксарском, Цивильском, Моргаушском районах, Чебоксарах и Новочебоксарске. Всего в этом году запланировано создать 766 мест для допобразования детей, а к концу 2024-го — порядка двух тысяч.