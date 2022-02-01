Капитал и пенсии проиндексируют, а аварийные дома отметят в выписках

В феврале жителей страны ждет немало новшеств. Они поспособствуют увеличению семейного бюджета, упростят работу малому бизнесу, усилят меры по охране природы, помогут гражданам-должникам… О деталях и нюансах нововведений расскажут корреспонденты «СЧ».

Прибавка дубль два

С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию — ее проиндексируют выше уровня инфляции за 2021 год — на 8,6%. Сделать новый перерасчет поручил Президент страны Владимир Путин. Кроме того, пенсионеры получат доплату за январь — в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (5,9%) и нынешней индексацией. В итоге, как сообщает РБК, средний размер пенсии в стране с февраля составит 18984 рубля.

Выплаты тоже повысятся

С 1 февраля вырастет также размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций — их проиндексируют на 8,4%. Среди них — и ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую сейчас получают около 15 миллионов россиян: инвалиды, ветераны боевых действий, лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза и России, Герои Социалистического Труда и некоторые другие категории льготников. Кстати, самая большая ЕДВ — у Героев Советского Союза и России. С 1 февраля прошлого года ее размер составил около 70 тысяч рублей, а в этом году превысит 75 тысяч рублей.

Кстати Индексируется и входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (бесплатные лекарства, санаторно-курортное лечение, проезд к месту лечения и обратно). По закону, напомним, он может предоставляться в натуральной или денежной форме. С 1 февраля 2021 года стоимость полного денежного эквивалента набора соцуслуг составляла 1211,66 рубля в месяц. После индексации эта сумма увеличится чуть более чем на 100 рублей.

На 8,4% увеличится и ряд федеральных выплат семьям с детьми, в том числе и материнский капитал. Как напомнили «РГ» в Минтруда России, с 2022 года по поручению Президента был принят закон, изменяющий порядок индексации материнского капитала. Если ранее он индексировался с 1 января по уровню прогнозируемой инфляции, то с 2022 года индексация пойдет по уровню инфляции с 1 февраля. Маткапитал на первого ребенка в итоге вырастет с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей — до 693,1 тыс. рублей.

Отметим — в республике процент индексации региональных выплат и пособий в этом году будет даже больше, чем федеральный. «В действующем законе о бюджете Чувашской Республики заложена индексация социальных выплат и пособий гражданам в размере четырех процентов согласно прогнозным значениям, — сообщил в своем Послании Глава Чувашии Олег Николаев. — Но реальная инфляция за прошлый год сложилась существенно выше. Предлагаю проиндексировать названные выплаты в соответствии с реальной инфляцией с 1 февраля на 8,86 процента — исходя из индекса потребительских цен за прошедший период, который сложился в Чувашской Республике».

В выписках из ЕГРН укажут аварийные дома

В выписках из Единого госреестра недвижимости вскоре появится пометка о том, что дом, в котором расположена квартира, относится к числу аварийных.

Закон о внесении этих сведений в ЕГРН вступил в силу с 1 февраля. Теперь региональные и муниципальные органы власти должны при признании многоквартирного дома или жилого помещения аварийным и непригодным для проживания направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Информация о домах и помещениях, признанных аварийными ранее, должна быть направлена в это ведомство до 1 июля нынешнего года.

Закон разработан для создания механизма информирования граждан об аварийном состоянии домов и их непригодности для проживания, сообщили в Управлении Росреестра по Чувашии. Это обезопасит покупателей от приобретения аварийного жилья. Сейчас Росреестр отрабатывает механизм внесения таких сведений.

Должникам гарантирован прожиточный минимум

С 1 февраля 2022 года при осуществлении принудительного исполнения решений судов и актов специально уполномоченных органов должно быть реализовано право граждан на ежемесячное сохранение денежных средств в размере установленного на территории России прожиточного минимума трудоспособного населения.

Чтобы воспользоваться таким правом, должнику необходимо обратиться лично с заявлением в подразделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, а также представить документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об источниках такого дохода, сообщили в УФССП по Чувашии. В заявлении должник должен указать свои данные: фамилию, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона, дату и номер исполнительного производства, социальную категорию, к которой он относится.

Кроме того, в заявлении гражданину необходимо указать реквизиты одного банковского счета, на котором необходимо сохранять денежные средства в размере прожиточного минимума, наименование и адрес банка, реквизиты которого указаны в заявлении. Сохранить размер прожиточного минимума можно только на одном счете в одном банке. На основании содержащейся в заявлении информации судебный пристав вынесет соответствующее постановление и направит его в банк для последующего исполнения. Удержание денег будет проводиться с соблюдением требования должностного лица службы: банк или иная кредитная организация не сможет обратить взыскание на неприкосновенную сумму.

Право граждан на ежемесячное сохранение денег в размере прожиточного минимума не применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о возмещении вреда, причиненного здоровью и в связи со смертью кормильца, а также о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Если на содержании у должника имеются родственник-инвалид или другие лица, находящиеся у него на иждивении, гражданин вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему денежных средств, превышающих установленный по закону прожиточный минимум.

В УФССП обращают внимание, что если величина прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России, то в качестве неприкосновенного минимального дохода будет учитываться размер регионального прожиточного минимума. В перспективе заявление на сохранение денежных средств в размере прожиточного минимума можно будет подать через портал госуслуг.

Напомним, по закону за долги может удерживаться до 50% зарплаты или пенсии. На практике это приводило к тому, что пенсионеры и инвалиды, пенсия которых близка к прожиточному минимуму, рисковали остаться даже без самых необходимых средств к существованию. Теперь, как видим, у них появился неснижаемый порог. Минюст уже внес необходимые поправки в порядок расчета суммы денежных средств на счете, на которую не может быть обращено взыскание. В них детально разъясняются правила расчета несгораемого остатка на счетах должников. В частности, сумма прожиточного минимума должна выделяться с каждой новой зарплаты. Однако при поступлении новой получки «старая» лишается защиты.

Окно для бизнесмена

В стране стартовал эксперимент по поддержке малого и среднего бизнеса на базе цифровой платформы МСП. Как сообщает «Российская газета», с 1 февраля 2022 года по 1 февраля 2025 года бизнесмены смогут подавать заявки на различные услуги и сервисы без сбора документов. Это коснется всех регионов, в том числе и Чувашии. Главное преимущество электронного помощника в том, что предприниматели будут освобождены от излишней бумажной волокиты. Планируется свести воедино базы данных государственных органов и коммерческие онлайн-услуги. Так субъектам МСП будет проще получить поддержку, вплоть до кредитов в банке и оформления лизинга.

Работу по наполнению онлайн-платформы ведет Корпорация МСП. Всего к 2024 году планируется реализовать более 20 различных сервисов, верифицированных бизнесом. Ожидается, что цифровая экосистема позволит решить проблемы, с которыми часто сталкиваются предприниматели.

«Цифровая трансформация бизнес-процессов назрела. Сейчас мы видим, что в республике выстраивается удобная инфраструктура предпринимателей. Крайне важно предоставить субъектам МСП путь к господдержке, создать комфортные условия, — отметил заместитель председателя Кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов. — В Чувашии единая электронная площадка есть и у инвесторов. В республике был запущен инвестиционный портал, который должен стать единым цифровым контуром для бизнеса. Ключевая задача — упрощение процедуры получения услуг и сокращение сроков их оказания. По мере своего развития планируется трансформация портала в экосистему продвижения региональных инвестиций с широким ассортиментом различных сервисов для пользователей».

За бесконтрольность — оштрафуют

С 1 февраля вступил в силу закон, предусматривающий административную ответственность за неисполнение требований к оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля.

Как сообщает «РГ», такое нарушение повлечет за собой штраф в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей для должностных лиц, а для юридических — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Если контрольные системы установлены неправильно или некорректно передают данные, то штраф для должностных лиц составит до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц до 100 тысяч рублей. Солидные штрафы предусмотрены и на случай повторного неисполнения требований закона.

Напомним, что системы контроля и учета выбросов вредных веществ позволяют производить оценку наносимого внешней среде вреда. На сегодня в Чувашии более 1,5 тысячи объектов негативного воздействия на окружающую среду. Менее половины из них подпадают под обязательную установку автоматических средств измерения и учета вредных выбросов и сбросов.

Справка «СЧ» В 2018 году Госдума РФ приняла законопроект, обязывающий крупные предприятия оснащать с 1 января 2019 г. источники выбросов и сбросов загрязняющих веществ системами непрерывного автоматического контроля. Средства измерения на производстве должны устанавливаться непосредственно на источнике, позволяя получать информацию в онлайн-режиме.

Екатерина Александрова, Дмитрий Ковалев, Людмила Семенова, Игорь Васильев