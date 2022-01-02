Доходы жителей Чувашии растут быстрее, чем в среднем по стране

За последние пять лет реальные денежные доходы жителей Чувашии росли быстрее, чем в среднем по стране. Об этом говорят расчеты специалистов банка ING, опубликованные изданием Forbes.

Сильнее всего реальные денежные доходы выросли на Чукотке, благосостояние жителей которой в 2016 году было в 2,2 раза выше, чем в среднем по России, а сегодня — уже в 2,6 раза выше. Лидер падения — Тамбовская область, где среднедушевые доходы пять лет назад были на 16% ниже средних по России; сегодня они не дотягивают до среднего по стране уровня 27%.

Из 66 регионов, где уровень доходов был ниже среднего по России, доходы населения сократились в 43. В 13 — выросли меньше среднероссийских, и лишь в 10 выросли сильнее, чем в среднем по стране. При этом относительно существенно доходы выросли только в семи регионах: в Адыгее, на Алтае и в Крыму — на 15%, в Чувашии, Севастополе, Новосибирской и Ленинградской областях — на 7–10%, приводит цифры Forbes.