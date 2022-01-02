На строящуюся М-12 доставили первые элементы моста через Суру

На строительную площадку будущего моста через реку Суру на трассе М-12, который должен появиться южнее Шумерли, доставили первые элементы металлоконструкций пролетного строения. Вес каждой такой «детали» — порядка 30 тонн. Всего, чтобы соединить берега Нижегородской области и Чувашии, потребуются элементы общим весом порядка 9700 тонн.

«Прибывающие конструкции будут укрупняться двумя способами сварки — ручным дуговым и автоматическим под флюсом с использованием сварочного трактора. После этого мы приступим к важнейшему этапу строительства мостового перехода — надвижке пролетного строения», — рассказал представитель строительной компании Игорь Радченко.

Длина возводимого моста на одиннадцати опорах составит 926,5 м, ширина 25,02 м — этого хватит на две полосы движения в каждую сторону. На строительных работах сегодня задействовано более 350 человек и 80 единиц техники. Закончить строительство мостового перехода планируется во втором квартале 2024 года.

к сведению

Мост через Суру — один из трех крупнейших искусственных сооружений трассы М-12 Москва — Казань. Два других — мосты через Оку и Волгу. Новый Сурский мост строится недалеко от действующей сегодня ледово-понтонной переправы, связывающей Сергачский район Нижегородской области и Шумерлинский район Чувашии. В межсезонье эта переправа закрывается на две-три недели, а с появлением здесь капитального моста связь между соседними районами станет круглогодичной.

Сергей Григорьев