На строящуюся М-12 доставили первые элементы моста через Суру

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
По трассе М-12 до Москвы можно будет добраться почти вдвое быстрее, чем сейчас. Фото rg.ru

На строительную площадку будущего моста через реку Суру на трассе М-12, который должен появиться южнее Шумерли, доставили первые элементы металлоконструкций пролетного строения. Вес каждой такой «детали» — порядка 30 тонн. Всего, чтобы соединить берега Нижегородской области и Чувашии, потребуются элементы общим весом порядка 9700 тонн.
«Прибывающие конструкции будут укрупняться двумя способами сварки — ручным дуговым и автоматическим под флюсом с использованием сварочного трактора. После этого мы приступим к важнейшему этапу строительства мостового перехода — надвижке пролетного строения», — рассказал представитель строительной компании Игорь Радченко.
Длина возводимого моста на одиннадцати опорах составит 926,5 м, ширина 25,02 м — этого хватит на две полосы движения в каждую сторону. На строительных работах сегодня задействовано более 350 человек и 80 единиц техники. Закончить строительство мостового перехода планируется во втором квартале 2024 года.
к сведению
Мост через Суру — один из трех крупнейших искусственных сооружений трассы М-12 Москва — Казань. Два других — мосты через Оку и Волгу. Новый Сурский мост строится недалеко от действующей сегодня ледово-понтонной переправы, связывающей Сергачский район Нижегородской области и Шумерлинский район Чувашии. В межсезонье эта переправа закрывается на две-три недели, а с появлением здесь капитального моста связь между соседними районами станет круглогодичной.

Сергей Григорьев
Опубликовано: 26 января 2022 г.


Читайте также:

Движение по Сугутскому мосту могут ограничить уже в ближайшее время
Теплотрассы нуждаются в защите
С 15 февраля на пять дней перекроют проспект И. Яковлева
Олег Николаев обсудил с депутатами изменения в республиканском бюджете
Весенние дороги Чувашии – под особым контролем
На еженедельных планерках врио Главы Чувашии изменилась риторика: больше конкретики, жестче контроль
К маю дороги Чувашии приведут в норму
Сюжет, снятый корреспондентом «СЧ», показали в Доме правительства

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.