Теннисист Марат Шарипов добился отличного результата в Казани

Пока лучшие теннисисты мира, в том числе и россиянин Даниил Медведев, сражаются за титул престижного турнира «Австралия Оупен», наш земляк Марат Шарипов, ныне выступающий за Республику Татарстан, показал хороший уровень на соревнованиях среди профессионалов в Казани.

Турнир «Зимний кубок Татарстана» проходил на хардовом покрытии в помещении — Марату Шарипову, специализирующемуся на грунте, нелегко было здесь себя проявить. Тем более на дебютных соревнованиях в этом году теннисист выступал как в одиночном разряде, так и в паре с Тимуром Киямовым.

В первом круге наш земляк встретил серьезное сопротивление со стороны спортсмена из Узбекистана Сергея Фомина. Стартовый сет выиграл соперник Марата, но наш теннисист смог переломить ситуацию и одержать волевую победу со счетом 2:1. Далее Марат Шарипов практически без проблем дошел до финала турнира, но в битве за титул проиграл еще одному перспективному теннисисту из России Алибеку Качмазову в двух сетах.

Хоть в одиночном разряде завоевать главный приз Марату не удалось, но зато в паре с Тимуром Киямовым они в финале соревнований обыграли россиян Михаила Фуфыгина и Максима Ратнюка.