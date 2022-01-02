Жители Новочебоксарска смогут получать помощь травматологов в более полном объеме

В городской больнице побывали главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев и заведующий отделением — врач-травматолог-ортопед Алексей Карпухин.

Они не просто ознакомились с работой травматологического отделения, но и проконсультировали пациентов с тяжелыми травмами после их осмотра, изучения рентгенограмм и результатов лабораторных исследований. Были оценены риски возникновения послеоперационных осложнений, а также даны рекомендации по оперативному лечению.

Главный врач Новочебоксарской городской больницы Антонина Иванова и Николай Николаев обсудили возможность сотрудничества, особенно в тех случаях, когда речь идет о высококвалифицированной медицинской помощи пациентам с переломами проксимального отдела бедренной кости. При своевременном лечении в таких случаях пациенты не только дольше живут, но и качество их жизни повышается.

Чаще всего такие травмы получают пожилые люди, как правило, женщины. Лечат переломы оперативным путем, проще говоря — делают операцию. Если вовремя не сделать остеосинтез или не заменить собственную шейку бедра протезом, у пациента мало шансов на выживание. Жителям Чувашии повезло в том, что Федеральный центр травматологии, где опытные врачи делают эндопротезирование на уровне европейских клиник, находится в Чебоксарах, а потому для высокотехнологического лечения не нужно выезжать за пределы республики.