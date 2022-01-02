Где чаще всего зимой граждане рискуют неудачно упасть?

Поскользнулся, упал, очнулся — гипс…

В одном из недавних номеров мы поднимали тему «скользких» салонов в городских автобусах и троллейбусах, из-за чего пассажир вполне может упасть и удариться обо что-то. При подготовке материала «СЧ» поинтересовалась у специалистов Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии, обращаются ли за медпомощью граждане, получившие травму в общественном транспорте? И где зимой люди чаще всего рискуют растянуться на льду и получить серьезное увечье?

Как сообщили нам в учреждении, в транспорте именно из-за скользкого пола пассажиры нечасто получают травмы, во всяком случае таких обращений на пульт скорой помощи не поступало. А вот на выходе из автобуса, троллейбуса или маршрутки падения не редкость. При этом причиной может стать неочищенная ото льда и снега дорога возле остановки общественного транспорта, неровности или ямы, а также высокие каблуки дамских сапог.

Судя по статистике «зимних» уличных травм, неудачные падения чаще всего случаются возле домов и подъездов. С начала зимы отмечено порядка 40 таких случаев. Нередко граждане оступаются или поскальзываются и на лестницах общественных заведений. Всего же с начала сезона более полусотни людей получили на улице травмы — переломы, черепно-мозговые травмы, а также различные ушибы и растяжения связок.

Подливает масла в огонь и людская беспечность. Часто поскальзываются или спотыкаются из-за спешки и невнимательности. Рискуют упасть и травмироваться, причем на ровном месте, те, кто переборщил с алкоголем. Иные элементарно не соблюдают правила техники безопасности.

В Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи напомнили об одном из таких случаев. Пожилой мужчина решил почистить трубу на крыше бани. Залез наверх, причем для надежности привязал себя за пояс веревкой, но, как назло, она не выдержала, и бедолага полетел вниз. К тому времени, как прибыла скорая помощь, мужчина пришел в себя. Подозревая у пациента сотрясение головного мозга, медики отвезли его в больницу.

Чтобы избежать травм зимой, специалисты центра советуют, прежде всего, правильно оценивать обстановку и свои возможности. Пожилым и беременным в скользкую погоду лучше остаться дома. Если так уж необходимо выйти на улицу, то не стоит торопиться, нужно держаться за перила, аккуратно обходить опасные участки и не стесняться просить о помощи прохожих. Также важно носить правильную обувь, которая не скользит. В гололед можно использовать ледоступы — специальные насадки на обувь, в магазинах такие приспособления стоят от 300 до 600 рублей. Если-таки случилось несчастье, езжайте в травмпункт, невозможно передвигаться — вызывайте «скорую».

От редакции хочется напомнить коммунальным службам столицы республики, что в соцсетях то и дело появляются жалобы чебоксарцев на неочищенные от снега остановки и скользкие дороги при посадке на транспорт. Выходя из автобусов и троллейбусов, люди рискуют угодить под колеса.

НА ЗАМЕТКУ

Как отличить ушиб от серьезной травмы?

Если появившийся синяк постепенно краснеет, синеет, зеленеет, желтеет — значит падение обошлось ушибом, рассказали в Республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи. Если он приобретает багровый оттенок, появляется отек, не двигается сустав, а боль усиливается, надо срочно ехать к врачу.