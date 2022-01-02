Владелец китайского внедорожника украл зеркало с другой машины

В конце прошлого года у внедорожника «Дервейс Ховер 5», припаркованного возле дома по проспекту Тракторостроителей в Чебоксарах, пропало зеркало заднего вида стоимостью порядка 15 тысяч рублей. Хозяйка обратилась в полицию: зеркала с подогревом и автоматическим механизмом складывания было жалко. Оперативники отдела полиции № 3 УМВД России по г. Чебоксары тоже обратили внимание, что сложная система была демонтирована злоумышленником аккуратно и профессионально, с использованием специальных инструментов, чтобы не повредить электронику. И вряд ли было совпадением, что в период совершения кражи неподалеку был замечен автомобиль той же марки.

По системе «Безопасный город» полицейские установили номера подозрительного транспортного средства и его владельца. Через два дня «зеркальный воришка» был задержан и выдал похищенную запчасть. Чебоксарец, занимающийся ремонтом автомашин, признался, что хотел «обновить» неисправное зеркало на своем внедорожнике, не подумав о последствиях.

Только став фигурантом уголовного дела за кражу, ранее не судимый 36-летний автоэлектрик опомнился. По договоренности с потерпевшей сам же установил срезанное зеркало обратно, восстановив все его функции, так что автоледи больше не имела к нему претензий.

По информации следователя ОП № 3 УМВД России по г. Чебоксары Екатерины Григорьевой, уголовное дело в отношении местного жителя было прекращено в суде в связи с примирением сторон.