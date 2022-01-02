Подходит ли «Спутник V» для ревакцинации?

Пришел в поликлинику, чтобы сделать ревакцинацию, а меня огорошили тем, что «Спутник Лайт» отсутствует, есть только двухкомпонентный «Спутник V». Предложили сделать ревакцинацию им. Ждать, когда придет нужная мне вакцина, не хочется. Я постоянно общаюсь по работе с людьми, могу заразиться в ожидании поступления вакцины. Хотел бы узнать, какой вариант ревакцинации более эффективен?

Олег Семенов, г. Чебоксары

«Спутник V» действительно двухкомпонентная вакцина, которой делают прививку первый раз. И вопрос нашего читателя вполне закономерен, потому что до недавнего времени ревакцинацию предлагали уже другой вакциной — «Спутник Лайт». Но, как нас заверили специалисты в Минздраве республики, ревакцинация «Спутником V» так же эффективна. Делают прививку с перерывом между первой и второй дозой в 21 день, после обследования у терапевта, при отсутствии для этого противопоказаний. Для ревакцинации надо будет заполнить анкеты и не забыть взять с собой документы: паспорт, медицинский полис и СНИЛС. Напомним, что прививочные кабинеты работают с утра до позднего вечера, поэтому пройти вакцинацию можно и после рабочего дня.