Уроженец Чебоксар Дмитрий «sh1ro» Соколов — в топе мирового киберспорта

Он занял четвертое место в рейтинге лучших игроков мира в многопользовательской компьютерной игре CS:GO за 2021 год. За это время российская команда «Gambit», за которую выступает киберспортсмен, выиграла шесть турниров, и в трех из них Дмитрий Соколов признавался лучшим игроком состязаний. Главная проверка коллектив ожидала на турнире «PGL Major», который прошел в октябре — ноябре 2021 года в Стокгольме (Швеция). По итогам соревнований команда заняла третье место, а наш земляк внес серьезный вклад в ее успех. Вообще Дмитрий уже более 2,5 лет выступает на киберспортивных турнирах за команду «Gambit». Исполняя роль снайпера, уроженец Чебоксар не заставляет усомниться в своих умениях поклонников коллектива.