Не геймер, а киберспортсмен: В ЧувГУ появилась новая киберплощадка

Некогда заброшенное техническое помещение со старыми электронно-вычислительными машинами в новом корпусе ЧГУ имени И.Н. Ульянова сегодня превратилось в место для погружения одаренных студентов с различных факультетов в виртуальную реальность. В стенах университета открылся Центр развития электронного спорта и креативных индустрий, который вырос на базе киберклуба ЧГУ.

Организация, объединившая лучших киберспортсменов вуза, была создана в 2017 году по инициативе студентов. С этого момента проводилась серьезная работа по развитию киберклуба — команда единомышленников пополнялась новыми ребятами, заинтересованными в развитии IT-сферы в университете. Улучшалось и техническое обеспечение. И вот сравнительно недавно у киберклуба, преобразованного в Центр развития электронного спорта и креативных индустрий, появилось современное пространство, дизайн и концепт которого разрабатывали сами студенты.

Такой масштабный проект не может существовать без собственных киберспортивных команд. Для тех, кто незнаком с индустрией видеоигр, названия FIFA, Dota 2, VALORANT ничего не говорят, но на самом деле это наименования дисциплин в киберспорте, по которым у ЧГУ сформированы боеспособные коллективы. И едва переступив порог Центра развития электронного спорта и креативных индустрий корреспондент «СЧ» убедился, что студенты здесь действительно оттачивают свои навыки. В футбольном симуляторе «FIFA» сошлись испанские команды «Барселона» и «Реал Мадрид». Студенты очень старались выявить лучшую дружину, но в итоге победила дружба!

За игрой наблюдали и ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров вместе с врио министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Екатериной Грабко, которых впечатлила увиденная здесь инфраструктура. Ведь помимо двух игровых консолей Playstation 5 в центре установлены 12 компьютеров, а еще оборудована зона виртуальной реальности, в которой студенты смогут заниматься разработкой различных приложений и проектов. Кроме того, предусмотрено помещение для ведения трансляций с университетских мероприятий, студия звукозаписи для студенческого медиацентра.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ, ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова: «Киберспорт — направление, которое становится все популярнее в студенческой среде, а креативные индустрии, связанные с новыми технологиями, это фактически то, чем живет сегодняшняя молодежь. Поэтому мы стараемся всячески поддерживать увлечения наших студентов. Не отставать от современных трендов и быть с молодежью на одной волне важно для университета, для того чтобы молодым людям было у нас интересно и комфортно, чтобы наш вуз был по-настоящему современным и цифровым. Такой центр, оборудованный очень мощной техникой, требовал вложения больших ресурсов. Я думаю, что это правильный вклад, поскольку ребята уже показали хороший уровень выступлений на всероссийских соревнованиях».

«Приятно видеть, как меняется университет, я сама его выпускница и поэтому для меня все эти перемены очевидны, — подчеркнула Екатерина Грабко. — Открытие Центра развития электронного спорта и креативных индустрий — это очередной шаг ЧувГУ навстречу новому, прогрессивному! Уверена, что это место станет точкой притяжения для студентов разных факультетов, потому что креативные индустрии — это кладезь самых перспективных направлений для самореализации».

Почетные гости смогли увидеть еще два матча команд ЧГУ: в кибердисциплине Dota 2 между сборной ЧГУ и коллективом Донецкого национального технического университета и в VALORANT, где коллектив вуза сражался с представителями Уфимского госуниверситета.

КСТАТИ Сборная Чувашского госуниверситета по Dota 2 уже занимала второе место в Международном турнире университетской лиги. Также недавно команда выиграла Всероссийский онлайн-турнир. Капитан коллектива Николай Рубан входит в топ-200 лучших игроков Европы.

На сей раз против студентов Донецкого национального технического университета играла вторая команда ЧГУ. Dota 2 — это игра, требующая принятия своевременных решений и максимальной отдачи. В итоге наши студенты смогли обыграть донецких коллег со счетом 2:0.

«Матч был интересный — наши соперники, несмотря на средний уровень в индивидуальном плане, хорошо взаимодействовали в команде, — подчеркнул представитель сборной ЧГУ Эдуард Казначеев. — Игра — это взаимодействие с командой. У тебя возникает хорошая связь с партнерами, развивается стратегическое мышление. Мы радуемся победам, расстраиваемся при неудачах, это эмоциональный спорт…»

«Играть в компьютерные игры и заниматься киберспортом — две разные вещи, потому что спорт высоких достижений требует специальной подготовки. Кибеспортсмены три раза в неделю ходят в тренажерный зал, чтобы поддерживать физическую форму, — рассказал руководитель киберклуба Кирилл Охотин. — Мы проводим мероприятия не только для студентов, но и для школьников, для которых летом планируем запускать различные мастер-классы».