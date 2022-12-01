Не геймер, а киберспортсмен: В ЧувГУ появилась новая киберплощадка

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Во время игры все внимание киберспортсменов приковано к компьютерным мониторам. Фото Максима Васильева

Некогда заброшенное техническое помещение со старыми электронно-вычислительными машинами в новом корпусе ЧГУ имени И.Н. Ульянова сегодня превратилось в место для погружения одаренных студентов с различных факультетов в виртуальную реальность. В стенах университета открылся Центр развития электронного спорта и креативных индустрий, который вырос на базе киберклуба ЧГУ.

Организация, объединившая лучших киберспортсменов вуза, была создана в 2017 году по инициативе студентов. С этого момента проводилась серьезная работа по развитию киберклуба — команда единомышленников пополнялась новыми ребятами, заинтересованными в развитии IT-сферы в университете. Улучшалось и техническое обеспечение. И вот сравнительно недавно у киберклуба, преобразованного в Центр развития электронного спорта и креативных индустрий, появилось современное пространство, дизайн и концепт которого разрабатывали сами студенты.

При помощи очков виртуальной реальности студенты оценивают конечный результат разработки различных приложений. Фото Максима Васильева

Такой масштабный проект не может существовать без собственных киберспортивных команд. Для тех, кто незнаком с индустрией видеоигр, названия FIFA, Dota 2, VALORANT ничего не говорят, но на самом деле это наименования дисциплин в киберспорте, по которым у ЧГУ сформированы боеспособные коллективы. И едва переступив порог Центра развития электронного спорта и креативных индустрий корреспондент «СЧ» убедился, что студенты здесь действительно оттачивают свои навыки. В футбольном симуляторе «FIFA» сошлись испанские команды «Барселона» и «Реал Мадрид». Студенты очень старались выявить лучшую дружину, но в итоге победила дружба!

За игрой наблюдали и ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова Андрей Александров вместе с врио министра цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии Екатериной Грабко, которых впечатлила увиденная здесь инфраструктура. Ведь помимо двух игровых консолей Playstation 5 в центре установлены 12 компьютеров, а еще оборудована зона виртуальной реальности, в которой студенты смогут заниматься разработкой различных приложений и проектов. Кроме того, предусмотрено помещение для ведения трансляций с университетских мероприятий, студия звукозаписи для студенческого медиацентра.

АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВ, ректор ЧГУ имени И.Н. Ульянова:
«Киберспорт — направление, которое становится все популярнее в студенческой среде, а креативные индустрии, связанные с новыми технологиями, это фактически то, чем живет сегодняшняя молодежь. Поэтому мы стараемся всячески поддерживать увлечения наших студентов. Не отставать от современных трендов и быть с молодежью на одной волне важно для университета, для того чтобы молодым людям было у нас интересно и комфортно, чтобы наш вуз был по-настоящему современным и цифровым. Такой центр, оборудованный очень мощной техникой, требовал вложения больших ресурсов. Я думаю, что это правильный вклад, поскольку ребята уже показали хороший уровень выступлений на всероссийских соревнованиях».

«Приятно видеть, как меняется университет, я сама его выпускница и поэтому для меня все эти перемены очевидны, — подчеркнула Екатерина Грабко. — Открытие Центра развития электронного спорта и креативных индустрий — это очередной шаг ЧувГУ навстречу новому, прогрессивному! Уверена, что это место станет точкой притяжения для студентов разных факультетов, потому что креативные индустрии — это кладезь самых перспективных направлений для самореализации».
Почетные гости смогли увидеть еще два матча команд ЧГУ: в кибердисциплине Dota 2 между сборной ЧГУ и коллективом Донецкого национального технического университета и в VALORANT, где коллектив вуза сражался с представителями Уфимского госуниверситета.

КСТАТИ
Сборная Чувашского госуниверситета по Dota 2 уже занимала второе место в Международном турнире университетской лиги. Также недавно команда выиграла Всероссийский онлайн-турнир. Капитан коллектива Николай Рубан входит в топ-200 лучших игроков Европы.

На сей раз против студентов Донецкого национального технического университета играла вторая команда ЧГУ. Dota 2 — это игра, требующая принятия своевременных решений и максимальной отдачи. В итоге наши студенты смогли обыграть донецких коллег со счетом 2:0.

«Матч был интересный — наши соперники, несмотря на средний уровень в индивидуальном плане, хорошо взаимодействовали в команде, — подчеркнул представитель сборной ЧГУ Эдуард Казначеев. — Игра — это взаимодействие с командой. У тебя возникает хорошая связь с партнерами, развивается стратегическое мышление. Мы радуемся победам, расстраиваемся при неудачах, это эмоциональный спорт…»

«Играть в компьютерные игры и заниматься киберспортом — две разные вещи, потому что спорт высоких достижений требует специальной подготовки. Кибеспортсмены три раза в неделю ходят в тренажерный зал, чтобы поддерживать физическую форму, — рассказал руководитель киберклуба Кирилл Охотин. — Мы проводим мероприятия не только для студентов, но и для школьников, для которых летом планируем запускать различные мастер-классы».

Опубликовано: 30 ноября 2022 г.


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