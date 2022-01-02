Сотрудница полиции «развела» на деньги знакомых

Стала «бывшей» и сотрудница органов внутренних дел, обвиняемая в мошенничестве и покушении на оное в особо крупном размере.

По версии следствия, с апреля 2016 года по март 2017-го, будучи тогда сотрудником полиции, она, пользуясь доверительными отношениями со своей знакомой, ранее состоявшей на учете в списках граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, ввела ее в заблуждение. А конкретно — сообщила о якобы имеющихся у нее родственных связях в администрации Ленинского района Чебоксар. И что при помощи «родственников» она может оказать знакомой содействие в получении квартиры. В итоге злоумышленница получила от потерпевшей и ее сына более 222 тысяч рублей. Однако никаких действий в пользу доверившихся ей людей сотрудница полиции предпринимать не собиралась, а переданные деньги присвоила.

Если верить следствию, в 2020 году сотрудница полиции провернула аналогичную авантюру. Обманула другого знакомого, предложив ему за вознаграждение свои услуги по содействию в приобретении квартир и нежилых помещений в Чебоксарах у местного застройщика по заниженной стоимости (по сравнению с рыночной). И в итоге похитила у мужчины 1,1 миллиона рублей. А в октябре прошлого года попыталась таким же образом обмануть еще одного знакомого, предлагая при ее содействии приобрести четыре двухкомнатные квартиры в жилых домах по улице Герцена в Чебоксарах по цене 3,3 миллиона рублей. Однако была задержана с поличным (при получении денег) сотрудниками УФСБ России по Чувашии.

Следствие по уголовному делу завершено, сообщили в региональном СУ СКР, после утверждения прокурором обвинительного заключения материалы направлены для рассмотрения в Ленинский районный суд.