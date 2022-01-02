РАНХиГС поможет выявлять и развивать в Чувашии перспективные управленческие кадры

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Чувашия и РАНХиГС давние партнеры - чебоксарский филиал академии уже много лет готовит специалистов для органов государственной и муниципальной службы республики. Фото cap.ru

В рамках деловой программы Гайдаровского форума-2022 Глава республики Олег Николаев и ректор РАНХиГС Владимир Мау подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и менеджмента.
Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, стороны договорились объединить усилия в реализации на территории региона конкурсов, проектов и образовательных программ для участия в них жителей, управленческих и профессиональных команд в целях выявления перспективных кадров и развития их компетенций, необходимых для эффективной реализации проектов развития региона. Подписанное соглашение предусматривает также развитие конкурсно-образовательных программ Президентской академии. Речь идет, в частности, о чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, Всероссийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй!».
Федеральные эксперты также окажут содействие в организации открытых региональных кадровых конкурсов и отборе кандидатов на целевые управленческие должности в органы государственной власти Чувашии. Также в соглашении предусмотрена организация консалтинговой деятельности, включая содействие в реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, оценку эффективности и выработку рекомендаций по модернизации системы управления социально-экономическим развитием региона, оценку его инвестиционного потенциала.

Опубликовано: 13 января 2022 г.


Читайте также:

Временно исполняющим обязанности Главы Чувашии назначен Олег Николаев
Олег Николаев: «Нам надо сконцентрироваться, прежде всего, на достижении национальных целей..."
Олег Николаев заявил о намерении повысить эффективность консультативно-совещательных органов при Гла...
Врио Главы Чувашии Олег Николаев провел свою первую еженедельную правительственную планерку
Финалистами конкурса «Лидеры России» стали четыре представителя Чувашии
Цитата номера
Врио Главы Чувашии Олег Николаев навестил участницу войны
«Гордимся тем, что видим вас, можем взять за руки»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.