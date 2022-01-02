РАНХиГС поможет выявлять и развивать в Чувашии перспективные управленческие кадры

В рамках деловой программы Гайдаровского форума-2022 Глава республики Олег Николаев и ректор РАНХиГС Владимир Мау подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и менеджмента.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, стороны договорились объединить усилия в реализации на территории региона конкурсов, проектов и образовательных программ для участия в них жителей, управленческих и профессиональных команд в целях выявления перспективных кадров и развития их компетенций, необходимых для эффективной реализации проектов развития региона. Подписанное соглашение предусматривает также развитие конкурсно-образовательных программ Президентской академии. Речь идет, в частности, о чемпионате по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge, Всероссийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй!».

Федеральные эксперты также окажут содействие в организации открытых региональных кадровых конкурсов и отборе кандидатов на целевые управленческие должности в органы государственной власти Чувашии. Также в соглашении предусмотрена организация консалтинговой деятельности, включая содействие в реализации Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года, оценку эффективности и выработку рекомендаций по модернизации системы управления социально-экономическим развитием региона, оценку его инвестиционного потенциала.