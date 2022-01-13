Глава Чувашии поздравил журналистов с Днем печати и напомнил о редакторе «Советской Чувашии»

«Ваша работа всегда остается востребованной, и за объективную и оперативную подачу информации читатели, слушатели, зрители отвечают вам искренним уважением и доверием», — обратился к журналистам Олег Николаев.

Глава отметил, что в год выдающихся земляков в Чувашии вспоминают многих представителей отрасли, внесших большой вклад в развитие республики. «Среди них такие патриархи чувашской публицистики, как Николай Никольский, Демьян Семенов, Валентина и Михаил Ивановы и другие», — напомнил Олег Николаев.

Михаил Иванов, действительно, легендарный журналист и самый известный главный редактор газеты «Советская Чувашия». До него газетой руководили в основном редакторы с образованием партийной школы. Он стал, пожалуй, первым настоящим профи в редакторском кресле, имея за плечами хорошее журналистское имя.

ИЗ ДОСЬЕ Михаил Иванович Иванов родился 15 ноября 1927 года в деревне Эльбарусово Мариинско-Посадского района. Участвовал в войне с Японией. По окончании в 1958 году факультета журналистики Ленинградского университета работал на разных должностях в газете «Советская Чувашия», в 1964–1966 годах был редактором газеты «Молодой коммунист». В 1974–1988 годах – редактор «Советской Чувашии». В 1994–1998 годах руководил пресс-центром Госсовета Чувашии, с 1998 года – доцент Чувашского госуниверситета. Трижды избирался депутатом Верховного Совета республики. Заслуженный работник культуры Чувашии, лауреат премии Союза журналистов Чувашии имени Семена Эльгера. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».

Став редактором, в 1975 году Михаил Иванов, окончивший Ленинградский журфак, уже сам привез из Ленинграда двоих выпускников – Александра Паланова и Владимира Иванова (Иванского). В актив Иванова можно зачислить и приглашение в газету в 1976 году талантливейшей журналистки Ларисы Буланкиной, выпускницы МГУ, работающего в «СЧ» и сегодня Вячеслава Иванова. А в 1980-х годах в коллектив редакции вошли Лев Васильев, Александр Белов и Африкан Соловьев.

В апреле 2022 года газета «Советская Чувашия» отметит свое 105-летие. Глава Чувашии в начале недели обратил внимание, что не каждый регион имеет честь гордиться изданием с такой богатой и насыщенной историей, а главное — «радующим читателей и сегодня своими яркими, интересными и содержательными публикациями».

Газету он назвал одним из тех качественных брендов нашей республики, которые зарождались еще до образования Чувашской автономии. «Разные составы редакции на протяжении более чем векового развития республики всегда были в центре самых важных событий, поддерживали Чувашию в трудные дни и радовались победам ее сыновей и дочерей», — сказал Олег Николаев.