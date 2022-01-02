Ипотека перевалила за «десятку»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Крупнейшие банки в начавшемся году продолжили поднимать ставки по ипотечным программам. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», у семи из десяти ведущих на этом рынке кредитных организаций ставки превысили 10% годовых.
Эксперты ожидают рост еще на 0,75–1,5 процентного пункта. Но это, по их мнению, вряд ли ограничит спрос на ипотеку, объем которой может превзойти показатели 2020 года. Удорожание ипотеки в большей степени затронет вторичный рынок, на первичном все еще остается возможность взять кредит по льготным ставкам. По данным АО «Дом.РФ», ставки по госпрограмме под 7% составляют 5,7–6,5% годовых, по программе семейной ипотеки — 4,5–6% годовых, по дальневосточной ипотеке — 0,01–2% годовых. Кроме того, почти все крупнейшие застройщики еще во втором полугодии 2021 года запустили собственные программы субсидирования ипотеки для заемщиков, не подпадающих под госпрограммы, отмечают эксперты.

Опубликовано: 12 января 2022 г.


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