Крупнейшие банки в начавшемся году продолжили поднимать ставки по ипотечным программам. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», у семи из десяти ведущих на этом рынке кредитных организаций ставки превысили 10% годовых.
Эксперты ожидают рост еще на 0,75–1,5 процентного пункта. Но это, по их мнению, вряд ли ограничит спрос на ипотеку, объем которой может превзойти показатели 2020 года. Удорожание ипотеки в большей степени затронет вторичный рынок, на первичном все еще остается возможность взять кредит по льготным ставкам. По данным АО «Дом.РФ», ставки по госпрограмме под 7% составляют 5,7–6,5% годовых, по программе семейной ипотеки — 4,5–6% годовых, по дальневосточной ипотеке — 0,01–2% годовых. Кроме того, почти все крупнейшие застройщики еще во втором полугодии 2021 года запустили собственные программы субсидирования ипотеки для заемщиков, не подпадающих под госпрограммы, отмечают эксперты.
Ипотека перевалила за «десятку»
Крупнейшие банки в начавшемся году продолжили поднимать ставки по ипотечным программам. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», у семи из десяти ведущих на этом рынке кредитных организаций ставки превысили 10% годовых.