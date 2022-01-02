МИХАИЛ МУРАШКО

министр здравоохранения РФ

«В новогодние праздники вакцинировано и ревакцинировано в общей сложности 759 тысяч человек — это 70 тысяч в сутки.

Мы в рабочие дни до Нового года имели объемы вакцинации в разы больше… Хочу подчеркнуть, что технических препятствий на пути повышения охвата вакцинацией сегодня нет. Электронная запись на вакцинацию работает без сбоев. Вакцин достаточно, вакцинальных пунктов достаточно. Всего в общей сложности работает более 15 тысяч пунктов вакцинации различных видов. Призываю граждан пройти вакцинацию и своевременную ревакцинацию. Это просто и безопасно. На сегодняшний день уже почти 11 миллионов граждан воспользовались возможностью ревакцинации и получили вакцину «Спутник Лайт».