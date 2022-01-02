Кинотеатр «МИР ЛУКСОР» закрывается

О своем закрытии первый в Чувашии современный кинотеатр объявил сегодня в социальной сети ВКонтакте.

«Мы были с вами долгие годы и хотим сказать спасибо всем партнерам и особенно нашим зрителям, — говорится в обращении. — Благодарность от всего сердца всему дружному коллективу кинотеатра «Мир Луксор» — вы профессионалы с большой буквы. Завершается большая история. Будем ждать новую».

Свою работу кинотеатр, первым в республике внедривший системы Dolby Digital Surround EX и 3D, прекращает с четверга. О причинах закрытия не сообщается. Связаться с директором кинотеатра корреспонденту «СЧ» вчера не удалось. А работники «Мир Луксора» сообщили только, что на последних сеансах зрителей было немного.