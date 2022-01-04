М-12 строили и в праздники

А всех дорожников тестировали на коронавирус

В первых числах 2022 года стартовали работы по строительству новой скоростной автомагистрали М12 Москва-Казань на четвертом и шестом этапах во Владимирской, Нижегородской областях и Чувашии. Об этом рассказали в пресс-службе «Автодора».

Сообщается, что одновременно ведутся работы на первом, втором и третьем этапах во Владимирской области, а также на седьмом этапе в Татарстане и Чувашии. Идет сооружение земляного полотна и возведение путепроводов и мостов. Всего их на скоростной трассе будет более 300. В праздничные дни на строительстве было задействовано 5,7 тысячи человек и более 2 тысяч единиц техники. К концу новогодних каникул планируется мобилизовать 12,5 тысячи человек и 3,5 тысячи единиц техники, уточнили в «Автодоре». Для всего персонала проводится ПЦР-тестирование на коронавирусную инфекцию.

В декабре вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строительство скоростной автотрассы М-12 Москва-Казань, которая в дальнейшем будет продолжена до Екатеринбурга, идет с опережением плана. А министр финансов страны Антон Силуанов подчеркнул, что строительство новой скоростной трассы М-12 Москва — Казань будет закончено в срок, несмотря на увеличение стоимости проекта. «Средства Фонда национального благосостояния, беспрецедентные объемы. Никогда у нас в истории такого не было — за трехлетку 2,5 трлн рублей будет направлено», — отметил он.