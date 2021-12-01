Не везде беспокоятся о безопасности труда 

В конце ноября этого года 56-летний житель Новочебоксарска, задействованный индивидуальным предпринимателем для выполнения работ по строительству детского сада в Цивильске, упал с крыши здания на землю.

В результате мужчина получил множественные телесные повреждения, в том числе переломы позвоночника и ребер, и сейчас в больнице. СУ СКР по Чувашии проводит доследственную проверку, тщательно осмотрено место происшествия, опрошены очевидцы. В ходе проверки будут установлены лица, ответственные за технику безопасности и соблюдение правил охраны труда на объекте строительства.

В том же месяце в Шумерлинском районе суд рассмотрел уголовное дело по факту травм, полученных работником на лесозаготовках. Житель Республики Марий Эл признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью человека — тоже по неосторожности. При проведении лесосечных работ по договору подряда на территории Шумерлинского лесничества он привлек для заготовки древесины 39-летнего потерпевшего. В нынешнем августе в ходе выполнения работ на неочищенном от сухостойных деревьев участке одно из них упало на этого мужчину, в результате чего он получил тяжелую травму.

Отвечать пришлось руководителю-подрядчику. Его признали виновным в нарушении правил безопасности по охране труда при проведении лесосечных работ. В частности, он допустил потерпевшего к производству работ без обучения безопасной последовательности их выполнения, а также без проведения предварительной подготовки лесосеки и ее очистки от сухостойных деревьев. Приговором суда ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ.

На 50 тысяч рублей суд оштрафовал работника железной дороги, по вине которого пострадал человек. Утром 1 июля этого года составитель поездов, соединяя тепловоз с четырьмя вагонами, допустил нарушения правил маневрирования на железнодорожном транспорте и техники безопасности. В результате вагоны ушли под уклон, врезались в ворота производственного предприятия и сбили работавшего непосредственно за ними с газонокосилкой подсобного рабочего. Мужчина получил различные травмы, причинившие тяжкий вред его здоровью.

Между тем Чувашия заняла третье место в области охраны труда по итогам национального конкурса, который прошел в нынешнем сентябре. Минтруд Чувашии на постоянной основе проводит работу по улучшению условий труда в регионе, координирует деятельность органов власти, местного самоуправления и организаций в сфере охраны труда. С каждым годом у нас реально улучшается безопасность на рабочих местах, считает Госинспекция труда в республике. Так, по итогам 2020 года Чувашия заняла второе место среди регионов ПФО с самым низким уровнем производственного травматизма и десятое по стране в целом.

СПРАВКА «СЧ» Анализ несчастных случаев на производстве за январь — июль 2021 года (по оперативным данным ГИТ в Чувашии и регионального ФСС) показывает, что общее число пострадавших на производстве уменьшилось на 2,6 процента к аналогичному периоду прошлого года. Травмы на производстве получили 83 работника, в том числе 57 — легкие, 17 — тяжелые и 9 — смертельные. Наиболее высокий уровень травматизма наблюдается по виду экономической деятельности «обрабатывающее производство», где за полугодие зарегистрировано 25 пострадавших, или более 30 процентов от их общего количества. За январь — июль преобладают случаи с травмами, полученными в результате падения с высоты, — 21 случай, или 25,3 процента от общего количества пострадавших на производстве. Основная причина несчастных случаев, как и прежде, — нарушение требований безопасности охраны труда, неудовлетворительная организация производства работ.