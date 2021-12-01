Федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования вручили престижную премию

Достойная награда за качество

На днях в Москве на площадке Минпромторга России прошла церемония награждения лауреатов Премии качества 2020 года. Одним из ее обладателей стал Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, вот уже более десяти лет успешно работающий в Чувашии.

Престижную награду главному врачу Центра Николаю Николаеву вручил заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов. Он напомнил, что премия присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, в том числе за внедрение высокоэффективных и передовых методов. Примечательно, что среди 11 лауреатов конкурса, в числе которых — известные корпорации и производственные гиганты, чебоксарский ФЦТОЭ набрал наибольшее количество баллов.

«Постоянное улучшение деятельности предприятия, повышение уровня качества решает вопрос конкурентоспособности российских товаров и услуг. Полученная награда является признанием действительно достойных результатов работы организаций», — подчеркнул Юрий Борисов.

С высокой наградой поздравил коллектив Центра и руководитель Минздрава России Михаил Мурашко: в своей правительственной телеграмме министр выразил уверенность, что высокий профессионализм и понимание тонкостей специализации позволят и дальше эффективно решать задачи, которые стоят перед здравоохранением.

Отметим, в этом году Премия качества отмечает свой 25-летний юбилей. За все время существования конкурса в нем приняли участие более 3500 организаций из 80 субъектов России. Более 400 российских компаний стали лауреатами и дипломантами.

Алена Владимирова