Федеральному центру травматологии, ортопедии и эндопротезирования вручили престижную премию

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Высокую награду из рук зампреда Правительства России Юрия Борисова принимали главный врач Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Николай Николаев и его заместитель по правовой, кадровой работе и связям с общественностью Анастасия Аранович. Фото чувашинформ.рф

Достойная награда за качество

На днях в Москве на площадке Минпромторга России прошла церемония награждения лауреатов Премии качества 2020 года. Одним из ее обладателей стал Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования, вот уже более десяти лет успешно работающий в Чувашии.
Престижную награду главному врачу Центра Николаю Николаеву вручил заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов. Он напомнил, что премия присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, в том числе за внедрение высокоэффективных и передовых методов. Примечательно, что среди 11 лауреатов конкурса, в числе которых — известные корпорации и производственные гиганты, чебоксарский ФЦТОЭ набрал наибольшее количество баллов.
«Постоянное улучшение деятельности предприятия, повышение уровня качества решает вопрос конкурентоспособности российских товаров и услуг. Полученная награда является признанием действительно достойных результатов работы организаций», — подчеркнул Юрий Борисов.
С высокой наградой поздравил коллектив Центра и руководитель Минздрава России Михаил Мурашко: в своей правительственной телеграмме министр выразил уверенность, что высокий профессионализм и понимание тонкостей специализации позволят и дальше эффективно решать задачи, которые стоят перед здравоохранением.
Отметим, в этом году Премия качества отмечает свой 25-летний юбилей. За все время существования конкурса в нем приняли участие более 3500 организаций из 80 субъектов России. Более 400 российских компаний стали лауреатами и дипломантами.

Алена Владимирова
Опубликовано: 20 декабря 2021 г.


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