Опыт приходит не только с годами

Для того чтобы популяризировать и развить практику наставничества, в республике уже второй год проводится конкурс среди организаций региона на определение лучшей практики построения маршрутов личностного и профессионального роста.

В этом году в конкурсе приняли участие 36 организаций (в прошлом году — 34). Представители 11 организаций, отобранные конкурсной комиссией, презентовали свои лучшие практики сопровождения молодых специалистов.

По словам руководителя Администрации Главы республики Вячеслава Борисова, конкурс, инициированный Главой Чувашии, сегодня востребован и актуален. «Наставничество является эффективным инструментом адаптации новых сотрудников. Конкурс позволяет определить лучшие практики наставничества, дает возможность его участникам проявить себя, показать свои умения, навыки, узнать новое, перенять лучший опыт», — в частности, отметил Вячеслав Борисов.

Победителем в деле передачи знаний и навыков от опытных коллег — молодым стала столичная школа № 45. Ее директор Татьяна Юдина рассказала о результативности практики наставничества, применяемой в школе, и ее уникальности. По словам Юдиной, особенность их системы в том, что различными формами и видами наставничества охвачены все участники образовательных отношений: учителя, учащиеся и родители.

«Проект является актуальным, так как благодаря его реализации можно добиться максимального охвата учащихся и педагогов различными формами наставничества. А это поможет достичь результатов и по национальному проекту «Образование», — считает Татьяна Юдина.

В число призеров также вошли филиал «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» и новочебоксарский «Химпром».

Заглядывая вперед, Вячеслав Борисов, как председатель экспертной комиссии конкурса, сообщил о намерении в следующем году расширить конкурс, определив номинации исходя из численности персонала предприятия или организации.