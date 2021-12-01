Молочных «фантомов» вывели на чистую воду

Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области зафиксировало 3 фантомные площадки в Канаше, Чебоксарах и Новочебоксарске.

Фантомные площадки — это помещения якобы для хранения и реализации перемещаемой продукции, где могут стоять только стол и стул, а движение продукции осуществляется лишь по документам. Создаются такие площадки после прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей, чтобы продолжать оформление транспортных документов на молочную и мясную продукцию. Выявленные с помощью системы «Меркурий» предприниматели закрылись в 2020-2021 годах, однако на площадки поступала «молочка» с истекшим сроком годности.