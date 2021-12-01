Восьмиклассницу из Чебоксар пригласили в Москву на вручение паспорта

Получить свой первый паспорт гражданина России в Москве, самом сердце страны, да еще накануне значимого государственного праздника — Дня конституции… Такая возможность выпала 24 лучшим школьникам со всей страны, в том числе восьмикласснице чебоксарской школы №65 Эмилии Галиаскаровой.

На торжественную церемонию в столицу пригласили отличников, юных исследователей, спортсменов, активистов-общественников и просто талантливых ребят, которым недавно исполнилось 14 лет. Все они прошли конкурсный отбор ежегодной всероссийской акции «Мы — граждане России!», которую проводят Роспатриотцентр и Российский союз молодежи.

Эмилия Галиаскарова, как уже писала «СЧ», со 2-го класса — круглая отличница, у нее множество увлечений. Особенно высоких результатов школьница добилась в изучении русского языка и литературы, истории, обществознания. Ежегодно активная и любознательная девочка участвует в школьных научно-практических конференциях, В ее копилке достижений — дипломы и грамоты всероссийских и республиканских конкурсов и олимпиад.

Главный в жизни каждого россиянина документ ребята получили из рук депутата Госдумы Ольги Тимофеевой и председателя Российского союза молодежи Павла Красноруцкого.

«У вас в паспорте написано, как вас зовут, откуда вы, есть паспортные данные, по которым вас можно идентифицировать. Но там не написано, кем вы будете. Это та страница вашей жизни, которую вы напишете сами. Мне очень хочется, чтобы у вас все получилось. Для этого умейте работать командой и поддерживайте друг друга, будьте смелее и настойчивее. Вы — наше настоящее, настоящее наших городов, территорий и всей страны. Очень важно, чтобы вы дерзали и доказывали, что вы лучшие. Вы действительно лучшие. Сохраните этот настрой», — поздравила юных граждан страны Ольга Тимофеева. А Павел Красноруцкий, обратившись к юношам и девушкам, пожелал гордиться статусом гражданина России.

Добавим, в преддверии Дня конституции торжественные церемонии вручения паспортов новоиспеченным гражданам России прошли во многих регионах страны. По доброй традиции провели их и в отделах ЗАГС в районах и городах в Чувашии.

К сведению

Всероссийскую акцию «Мы — граждане России!» Российский союз молодежи проводит с 2002 года. Торжественные церемонии вручения паспортов в Москве проходят дважды в год: накануне Дня России и Дня конституции России.