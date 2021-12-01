Шестой состав ЦИК Чувашии сложил с себя полномочия

Семь раз отмерь, один — выбери

На прошлой неделе Центризбирком Чувашии провел первое заседание в новом составе. Из 12 человек, вошедших в обновленную команду, шестерых назначил Глава республики, еще шестерых — Государственный Совет Чувашии. Срок действия их полномочий будет длиться пять лет.

Буквально за день до этого Олег Николаев встретился с членами региональной Центральной избирательной комиссии. Он поблагодарил членов комиссии уходящего состава за работу, которую они выполняли на высоком уровне. Были проведены избирательные кампании, в ходе которых выдвигалось более 10 тысяч кандидатов, по их результатам выбраны Глава Чувашской Республики, 4367 депутатов. Также было организовано голосование по вопросу одобрения поправок в Конституцию РФ.

Олег Николаев отметил, что новому Центризбиркому необходимо выстраивать работу в рамках цифровизации, готовиться внедрять электронное голосование, которое уже апробировали семь регионов страны. «Электронное голосование — это будущее, потому что люди на сегодняшний день все больше и больше считают нормой использование цифровых сервисов, — подчеркнул Глава региона. — Такой способ предоставляет людям возможность быть мобильными и голосовать, не отрываясь от своих дел».

Долгое время возглавлявший ЦИК Чувашской Республики Александр Цветков напомнил, что опыт по данному направлению у республики есть — в двух последних избирательных кампаниях, проведенных в 2020-2021 годах, была использована возможность сбора подписей в поддержку кандидатов и партий через портал «Госуслуги». «Чувашия готова к тому, чтобы внедрять дистанционное электронное голосование», — выразил он свое мнение.

Вновь избранным членам избирательной комиссии Глава республики пожелал стоять на защите справедливой организации избирательного процесса. Можно сказать, что это напутствие стало негласным девизом первого заседания ЦИК Чувашии седьмого состава. Руководитель Администрации Главы республики Вячеслав Борисов, присутствующий на заседании, выделил основные критерии в работе обновленного Центризбиркома — профессионализм, открытость, объективность и принятие справедливых решений, которые позволяли бы выявлять волю жителей Чувашской Республики.

Но, несомненно, главная тема заседания — избрание руководящего состава из числа членов избирательной комиссии. Хотя особой интриги в этом вопросе не было. По результатам тайного голосования председателем Центральной избирательной комиссии Чувашской Республики избран Геннадий Федоров. До этого он занимал должность Главного федерального инспектора по Чувашии. Заместителем председателя ЦИК выбран Игорь Михайлов, а секретарем комиссии — Олег Ефимов. Эти должности, отметим, они занимали и в прежнем составе Центризбиркома.